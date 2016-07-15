Більше половини українського вершкового масла є фальсифікатом

Більше половини торгових марок вершкового масла і спредів на ринку України виробляються з порушенням технічних умов і містять жири немолочного походження, зокрема мінеральні масла.

Про це повідомив на прес-конференції директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, посилаючись на результати дослідження 40 торгових марок масла і спредів, проведеного в лабораторії державного підприємства «Київоблстандарттехнологія».

«В Україні більше половини вершкового масла і спредів, які ми купуємо, не відповідають стандартам якості», - зазначив він.

Як зазначила присутня на прес-конференції генеральний директор «Київоблстандарттехнології» Ірина Кравченко, недобросовісні виробники у своїй продукції замінюють молочний жир на 20-100% жирами немолочного походження, зокрема пальмовою олією, іншими тваринними і рослинними жирами, а також мінеральними маслами, які шкодять здоров'ю людини.

Дорошенко також підкреслив, що причиною масової фальсифікації даних продуктів є бідність населення, оскільки заміна молочного жиру здешевлює продукцію.

«Покупець обирає продукцію практично за одним критерієм - за ціною. Тому ми маємо відповідну тенденцію», - сказав він.

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Дорошенко також повідомив, що всі матеріали дослідження будуть представлені у відкритому доступі в Інтернеті, а також передані до Антимонопольного комітету.

У свою чергу Кравченко наголосила, що кожний споживач може сам звернутися до сертифікованої лабораторії у підпорядкуванні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, які є в кожній області, щоб перевірити придбане в магазині або на ринку масло.

«Вартість дослідження - від 600 до 1200 грн за один зразок», - сказала Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, «Укрметртестстандарт» у рамках свого дослідження з'ясував, що тільки 9 торгових марок вершкового масла з 25 протестованих відповідають стандартам якості, інші є фальсифікатом.

Голова «Громадського контролю захисту прав споживачів» Ольга Котехова зазначила, що 200 грамів виробленого з молока масла не можуть коштувати дешевше 23 грн, виходячи з розрахунку, що тільки необхідні для виробництва такої кількості масла 4,6 літра молока у середньому обходяться заводу у цю суму.