Які травми тяжчі: фізичні чи емоційні?

Учені провели дослідження, в ході якого добровольці повинні були пригадати, коли за останні п`ять років вони відчували сильний фізичний біль і коли страждали від так званого "соціального" болю, викликаного образою, обманом або відчуттям покинутості.

Учасників дослідження також попросили порівняти біль, який вони відчували у момент емоційної кризи, з тим, який переживають у даний момент. Виявилось, що спогади про біль, викликаний неприємною подією, залишаються в свідомості набагато довше, ніж пам`ять про фізичний біль.

Стаття з результатами досліджень австралійських і американських учених, опублікована в останньому номері журналу Psychological Science, підняла питання - чому люди так наполегливо продовжують згадувати про отримані психологічні травми навіть через довгий час.

На думку вчених, ці два різновиди болю мають різні функції. Тоді, коли фізичний біль вчить людину не повторювати дій, які можуть зашкодити її здоров`ю, "соціальний" біль вчить краще орієнтуватись у взаєминах з людьми.

Одначе, наслідки цього виду переживань тривають довше і можуть стати причиною затяжних емоційних проблем або навіть депресій. Щоб не допустити цього, психологи радять навчитися спокійніше реагувати на образи і влаштовувати так звані емоційні розрядки

tsn.ua/nauka