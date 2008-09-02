Більше про контактні лінзи

Роки навчання в школі і університеті не проходять для людини безболісно, тому погіршення зору є для декого неминучим наслідком цього процесу! І, звичайно ж, перед людиною постає питання, що краще: контактні лінзи чи окуляри?

Що спонукає людину відмовитися від звичних окулярів і спробувати контактні лінзи?

Незадоволеність? Прагнення до зручності? Бажання змінити свою зовнішність? Привернути увагу або епатувати оточуючих? Яких би лінз ви не потребували: кольорових, у відтінках, планової заміни, - все це доступно. Тим, хто хотів би змінити колір своїх очей, можна запропонувати контактні лінзи, що міняють колір очей, які діляться на відтінковы і кольорові (навіть тим, у кого відмінний зір).

- Існують такі захворювання, при яких лікарі рекомендують носити саме лінзи, - говорить завідувач відділенням мікрохірургії ока Вінницької обласної лікарні ім. Н. Пирогова Володимир Миколайчук. - Це трапляється при анізометропії, коли велика різниця між очима в ступені захворювання. Наприклад, у одного ока короткозорість -1, а у іншого - 5. Тоді підбираються лінзи відповідно під кожне око, і проблема вирішена. В окулярах такого ефекту досягти неможливо.

Іноді м`які лінзи використовують при лікуванні рогівки, як пов`язку, як бандаж. Або після операції для пом`якшення дії агресивного середовища.

- У будь-якому випадку, перш ніж ставити лінзи, необхідно проконсультуватися з офтальмологом, - продовжує Володимир Миколайчук. - Зараз існує дуже багато фірм, що продають лінзи. Але їх якість останнім часом дещо не дотягує до того, що вони рекламують. Тому краще заздалегідь поговорити з окулістом.

Якщо пацієнт хоче перейти з окулярів на лінзи, або навіть підібрати інші лінзи, необхідно дати якийсь час очам відпочити.

Засоби догляду за контактними лінзами

Для зберігання контактних лінз необхідний контейнер, який міняють приблизно раз на рік. Знявши лінзу, її потрібно промити в спеціальному розчині і покласти в контейнер, заповнений цим же розчином.

До необхідних засобів догляду за контактними лінзами належать також очисні таблетки, які знімають з контактних лінз білкові, жирові і інші відкладення.

Фахівці рекомендують періодично застосовувати очисні таблетки, навіть якщо ви використовуєте універсальний розчин. Проте в цьому, як і у всіх інших випадках застосування тих або інших засобів, спочатку краще проконсультуватися з вашим лікарем.

Безпечний термін безперервного носіння контактних лінз

Контактні лінзи гнучкого режиму носіння можна не знімати на одну або дві ночі. Контактні лінзи пролонгованого терміну носіння можна носити, не знімаючи, до 30 днів підряд.

Решту всіх контактних лінз на ніч бажано знімати, хоча, якщо з певних причин зробити це неможливо, допускаються виключення.

Протипоказання для застосування контактних лінз

Хронічні запальні захворювання переднього відрізка ока: склери, рогівки, повык – є протипоказанням для застосування контактних лінз.

Зате доведено, що контактна корекція стабілізує зір і зупиняє прогрес короткозорості.

20minut.ua/news