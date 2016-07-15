Населення України за січень-травень скоротилося на 86,6 тис. осіб, до 42 млн 674 тис.

Чисельність населення України станом на 1 червня 2016 року становила 42 млн 674 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 86,6 тис. осіб менше, ніж на початок року.

У січні-травні цього року, за даними Держстату, в Україні народилося 159 548 дітей, у той час як за аналогічний період 2015 року цей показник становив 166 102 дитини. У січні-травні було зафіксовано природне скорочення населення на 93 078 осіб, тоді як за січень-травень 2015 року населення скоротилося на 101 256 осіб. Водночас, кількість іммігрантів у січні-травні цього року перевищила кількість емігрантів на 6 473 осіб, за аналогічний період 2015 року цей показник становив 8 880 осіб.

Усі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Читайте такожЧисельність населення України - 42 млн 709 тис. осібНавесні 2014 року після анексії Криму й формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була суттєво скоригована й зменшена до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався щомісяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити цю оцінку один раз на 5-10 років. Дані старші 10 років, за оцінками експертів ООН, містять занадто багато накопичених помилок і не можуть вважатися релевантними.