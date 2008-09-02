Вчені створили штучні кістки

Технологічний Інститут штату Джорджія повідомив про унікальне відкриття: у його лабораторіях вдалося створити штучні кістки, які володіють важливою якістю: вони здатні "зростатися" з іншими тканинами організму, такими як сухожилля і м`язи.

Нові кістки обіцяють стати причиною невеликої революції у сфері травматології. Вони створені за допомогою генної інженерії: фактично, полімерний матеріал був штучно суміщений з клітинами шкіри. Лабораторні дослідження показали, що ця методика дозволяє досягти успіху. Найближчим часом нова технологія проходитиме випробування на тваринах.

Раніше Пентагон офіційно анонсував створення нового Інституту регенеративної медицини при Міністерстві оборони США (Armed Forces Institute of Regenerative Medicine, AFIRM), який повинен буде зайнятися вивченням технології застосування і отримання стовбурових клітин, а також створенням комплексних систем для відновлення шкіри, м`язових і кісткових тканин. У віддаленій перспективі планується відтворювати і цілі фрагменти тіла - пальці, ніс, вуха і т.д.

Для здійснення наукової діяльності новий інститут одержав 250 млн. доларів на майбутні 5 років. У Міноборони США також повідомили, що в проекті беруть участь і недержавні дослідницькі лабораторії, три університети і ряд приватних інвесторів, які мають намір комерціалізувати технологію вирощування нових органів.

Фахівці відзначають, що за останні три роки багато наукових закладів по всьому світу вже активно регенерують шкірні тканини тварин і людини, проте у всіх випадках цей процес йде із застосуванням так званих позаклітинних матриць. У новому ж інституті планується вирощування тканин з нуля, тільки за допомогою генного матеріалу.

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