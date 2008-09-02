Онкологи прийняли всесвітній план боротьби з раком до 2020 року

Лікарі-онкологи прийняли «Дорожню карту» по боротьбі з раком до 2020 року. Міжнародний план по профілактиці і лікуванню раку схвалений 63 медиками і експертами у цій галузі.

Декларація – «Дорожня карта» — прийнята сьогодні на Всесвітньому конгресі по боротьби з раком.

Медики вважають, що для зниження рівня захворюваності на рак необхідно терміново знизити споживання алкоголю і тютюну, а також долати ожиріння. «Ми знаємо, що третина всіх випадків раку може бути вилікувана при ранньому виявленні і доступі людей до медичної допомоги», — заявила голова конгресу Мері Робінсон. Ще третині випадків можна запобігти, якщо знизити рівень куріння, забруднення навколишнього середовища.

Онкологи наводять досвід розвинених країн — там наявна повсюдна профілактика і рівень захворюваності на рак знижується. У розвинених країнах, навпаки, ці показники зростають.

У «Дорожній карті» онкологи закликають уряди країн світу удосконалити програми профілактики ракових захворювань, проводити вакцинацію від гепатиту В і вірусу папіломи людини. Вже хворим людям, необхідно забезпечити доступ до ефективних болезаспокійливих препаратів. Згідно зі статистикою ВООЗ, 4 млн. пацієнтів з раком не користується опіоїдами, хоча, наприклад, морфін достатньо дешевий.

Крім того, вважають лікарі, , а різні організації і уряди — субсидувати покупку медикаментів. Так, курс препаратів компаній Merck & Co. (Gardasil) і GlaxoSmithKline (Cervarix) проти вірусу папіломи людини, яка викликає рак шийки матки, коштує близько $360. Медики вважають, що для країн, що розвиваються, ціна повинна складати $10-25.

Reuters