Фонд Ахметова «Розвиток України» закупив ліки у Криворізький протитуберкульозний диспансер

На сьогоднішній день ситуація із забезпеченням протитуберкульозними препаратами в регіонах України залишається як і раніше нестабільною. Згідно з інформацією, одержаної в Криворізькому обласному протитуберкульозному диспансері, в місті закінчуються препарати другого ряду. Ці препарати використовуються для лікування найскладніших форм захворювання туберкульозом, які не піддаються дії звичайних протитуберкульозних ліків, так званих препаратів першого ряду.

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», як організація, яка реалізує проект «Зупинимо туберкульоз» і яку турбують питання якісного лікування хворих на туберкульоз в Україні, не залишився обабіч проблеми. Минулого тижня для Криворізького протитуберкульозного диспансеру були закуплені препарати в кількості, достатній для завершення повного курсу лікування дітей, хворих на мультрезистентний, тобто стійкий до дії препаратів, туберкульоз. Ця категорія пацієнтів на даний момент потребує допомоги найбільше.

Нагадуємо, що раніше фондом була закуплена вакцина БЦЖ для новонароджених Донецької і Рівненської областей. Фонд відгукнувся на прохання регіонів профінансувати закупівлю вакцини на період її відсутності.

Незважаючи на те, що фокус проекту «Зупинимо туберкульоз» у вирішенні системних проблем, що існують в українській протитуберкульозній службі, фонд розуміє також важливість швидкої реакції в екстрених випадках, особливо, якщо йдеться про життя і здоров`я дітей. Тому і надалі фонд Ріната Ахметова готовий надавати допомогу в подібних ситуаціях. Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» також сподівається, що МОЗ України прийме відповідні заходи щодо запобігання невчасного надходження препаратів у регіони.

ДОВІДКА УНІАН. Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Благодійного фонду «Розвиток України» - Рінат Ахметов.