Гени розкажуть про місце народження людини
Аналіз ДНК - надточний
Група швейцарських учених разом з американськими колегами розробила новий метод аналізу ДНК, який з високою точністю дозволяє визначити місце народження людини, повідомляється на сайті журналу Nature.
Дослідники під керівництвом Джона Новембра під час наукового експерименту вивчили генетичні дані більше 3 тисяч європейців, і спробували пов’язати з місцем народження цих людей.
У результаті вчені отримали дані, які показали, що, незважаючи на низький рівень генетичної диференціації серед європейців, тісне співвідношення між генетичними розходженнями і географічною дистанцією існує.
Автори дослідження зазначають, що новий метод аналізу ДНК допоможе визначити місце народження людини з точністю до декількох сотень кілометрів.