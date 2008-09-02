Гени розкажуть про місце народження людини

Група швейцарських учених разом з американськими колегами розробила новий метод аналізу ДНК, який з високою точністю дозволяє визначити місце народження людини, повідомляється на сайті журналу Nature.

Дослідники під керівництвом Джона Новембра під час наукового експерименту вивчили генетичні дані більше 3 тисяч європейців, і спробували пов’язати з місцем народження цих людей.

У результаті вчені отримали дані, які показали, що, незважаючи на низький рівень генетичної диференціації серед європейців, тісне співвідношення між генетичними розходженнями і географічною дистанцією існує.

Автори дослідження зазначають, що новий метод аналізу ДНК допоможе визначити місце народження людини з точністю до декількох сотень кілометрів.

РИА Новости