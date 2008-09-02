Збройні сили розпочали навчання з надання медичної допомоги

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, головна мета навчання полягає в удосконаленні медичного забезпечення військ і підвищенні рівня бойової та мобільної готовності медичної служби Збройних Сил.

До навчання залучаються керівний склад Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, представники військово-медичних служб і закладів усіх рівнів, а також значна кількість спеціальної військово-медичної техніки і обладнання. Це, зокрема, два військові мобільні госпіталі, військовий польовий інфекційний госпіталь, чотири санітарно-епідеміологічні загони, санітарний літак Ан-26 “Віта”, санітарні гелікоптери Мі-8, санітарний катер “Сокаль”.

За інформацією Міноборони, завтра в рамках програми навчання на Вінниччині відбудеться практичне заняття з організації роботи військового мобільного госпіталю щодо прийому, сортування, надання медичної допомоги та лікування постраждалих у результаті надзвичайних ситуацій природного характеру, їхня евакуація санітарним повітряним та автомобільним транспортом.

4 вересня на базі однієї з військових частин, що дислокується у смт Чорноморське Одеської області, відбудеться практичне заняття з розгортання та організації роботи військового польового інфекційного госпіталю на 200 ліжок щодо прийому, надання медичної допомоги і лікування інфекційних хворих.

5 вересня у смт Приморське, що поблизу Феодосії в Криму, проходитиме практичне заняття з організації роботи військового мобільного госпіталю щодо прийому, сортування, надання медичної допомоги та лікування постраждалих у результаті надзвичайних ситуацій природного характеру, їх евакуації санітарним повітряним та морським транспортом

У цей же день на базі Центру медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних і Військово-морських сил ЗС України “Судак” відбудеться заняття з медичного забезпечення пошуково-рятувальних заходів на воді.

У ході цього заняття проводитимуться практичні заходи медичного спрямування з пошуку, рятування та виживання авіаційних екіпажів. Будуть відпрацьовані питання медичного забезпечення проведення пошуково-рятувальної операції в зоні перебування постраждалих льотчиків, надання їм медичної допомоги та здійснення подальшої реабілітації.