В Україні лише 23% здорових школярів

Українські медики провели оцінку здоров`я школярів різного віку і з`ясували, що лише 23% дітей можна віднести до групи абсолютно здорових. Тоді як 29% учнів мають функціональні відхилення, а в 47% і зовсім є хронічні захворювання.

Зі слів доктора медичних наук, професора Віктора Неділька, серед українських школярів широко поширені хронічні процеси в носоглотці — хронічний тонзиліт, аденоїди, викривлення носової перегородки, а також захворювання органів травлення, порушення постави і деформація хребта, відхилення в діяльності нервової і ендокринної систем, патологія зору.

При цьому захворювання носоглотки і зубів займають перші місця серед виявленої патології, досягаючи 80% і 60% відповідно. Тим часом саме ці захворювання негативно впливають на весь організм дитини, говорить експерт. Адже постійна інтоксикація незрідка викликає захворювання інших органів і систем, перш за все, серцево-судинної системи.

Для того щоб учень витримав навчальне навантаження і не хворів, медики рекомендують дотримуватися режиму дня, приймати вітаміни і правильно харчуватися. А також радять школярам менше дивитися телевізор і грати на комп`ютері.

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