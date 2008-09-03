Перша допомога при гострому нападі задишки

При виникненні у хворого гострого нападу задишки необхідно терміново викликати бригаду "Швидкої допомоги" і прийняти термінові заходи для полегшення дихання:

обмежити фізичну активність;

при важкій задишці усадити хворого в крісло або на ліжку;

надати хворому піднесене (сидяче) положення, підклавши підголівник або декілька подушок під спину, або підвівши верхню частину функціонального ліжка;

заспокоїти хворого і пояснити йому, що після того, як почнеться лікування, задишка відпустить;

постаратися перемкнути увагу хворого;

звільнити хворого від важкої ковдри і одягу;

забезпечити максимальний притік свіжого повітря, відкривши кватирку або вікно;

інгаляції зволоженим киснем вдома;

проводити контроль частоти, глибини і ритму дихання.

Якщо задишка носить хронічний характер і пов`язана з хронічним бронхітом або емфіземою легенів:

курцям необхідно кинути палити;

більше бувати на свіжому повітрі, уникати пилу, диму, різких запахів;

більше відпочивати;

остерігатися простуди і грипу;

пройти курс навчання дихальної гімнастики і спеціальних вправ у лікаря лікувальної фізкультури;

пройти курс фізіотерапії у лікаря фізіотерапевта;

за призначенням лікаря, тримати удома антибактеріальні препарати широкого спектру дії і, у разі приєднання інфекції, починати якомога раніше їх прийом.

Якщо задишка пов`язана з алергічними захворюваннями легенів, наприклад, бронхіальною астмою:

необхідно запобігати контакту хворого з алергеном;

забезпечити його інгалятором з тим препаратом, який до нападу призначив йому лікар;

при утрудненому відділенні мокротиння застосовувати наявні відхаркувальні засоби.