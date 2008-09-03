Перша допомога при гострому нападі задишки
Найперше - викликати "швидку"
При виникненні у хворого гострого нападу задишки необхідно терміново викликати бригаду "Швидкої допомоги" і прийняти термінові заходи для полегшення дихання:
обмежити фізичну активність;
при важкій задишці усадити хворого в крісло або на ліжку;
надати хворому піднесене (сидяче) положення, підклавши підголівник або декілька подушок під спину, або підвівши верхню частину функціонального ліжка;
заспокоїти хворого і пояснити йому, що після того, як почнеться лікування, задишка відпустить;
постаратися перемкнути увагу хворого;
звільнити хворого від важкої ковдри і одягу;
забезпечити максимальний притік свіжого повітря, відкривши кватирку або вікно;
інгаляції зволоженим киснем вдома;
проводити контроль частоти, глибини і ритму дихання.
Якщо задишка носить хронічний характер і пов`язана з хронічним бронхітом або емфіземою легенів:
курцям необхідно кинути палити;
більше бувати на свіжому повітрі, уникати пилу, диму, різких запахів;
більше відпочивати;
остерігатися простуди і грипу;
пройти курс навчання дихальної гімнастики і спеціальних вправ у лікаря лікувальної фізкультури;
пройти курс фізіотерапії у лікаря фізіотерапевта;
за призначенням лікаря, тримати удома антибактеріальні препарати широкого спектру дії і, у разі приєднання інфекції, починати якомога раніше їх прийом.
Якщо задишка пов`язана з алергічними захворюваннями легенів, наприклад, бронхіальною астмою:
необхідно запобігати контакту хворого з алергеном;
забезпечити його інгалятором з тим препаратом, який до нападу призначив йому лікар;
при утрудненому відділенні мокротиння застосовувати наявні відхаркувальні засоби.