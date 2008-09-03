Хребет має відпочивати правильно

Ще кілька років тому абсолютно правильним і корисним для здоров`я вважався сон на рівній жорсткій поверхні і навіть без подушки. Можливо, як засіб «боротьби» з поширеною в ті роки «панцирною сіткою» це був правильний вибір, але сьогодні медики вважають, що такі методи «оздоровлення» нічого, окрім проблем, не принесуть.

Навіть школярам відомо, що хребет людини - не пряма палиця, у нього є вигини в шийному, грудному, поперековому і крижовому відділах. Форма хребетного стовпа цілком нагадує хвилю. І якщо намагатися укласти цю «хвилю» на рівну жорстку поверхню, то замість відпочинку хребет одержує додаткове навантаження.

Ортопеди стверджують, що для повноцінного відпочинку під час сну хребет повинен мати опору, відповідну його фізіологічній формі по всій довжині. Цю задачу вирішують спеціально розроблені конструкції подушок і матраців, що підстроюються під природні вигини.

Особливо корисні ортопедичні вироби людям, велика частина робочого часу яких проходить в одній позі, наприклад за монітором комп`ютера. Хребет в цьому випадку випробовує постійні статичні навантаження. Необхідний повноцінний відпочинок, коли людина зайнята важкою фізичною працею. Втім, навіть кращі ортопедичні конструкції не панацея. Вони здатні припинити процеси розвитку остеохондрозу, але повністю вилікувати спину не можуть.

Правильне положення шийного відділу хребта забезпечать ортопедичні подушки. Від звичайних вони відрізняються наявністю валика, який поміщається під шию, тоді як голова укладається на основну частину виробу. Шия не прогинається і не завалюється набік, хребці випробовують мінімальне навантаження. Допоможуть ортопедичні подушки і при сидячій роботі. Звичайно, не ті, які кладуть під голову під час сну, а спеціальні, поперекові.

Ортопедичні матраци можна розділити на дві групи, стаціонарні і портативні. Відмінність їх в тому, що портативні призначені для укладання на поверхню звичайного ліжка, дивана або тахти, а стаціонарні є повноцінними матрацами.

Хороший матрац не може бути тоншим 20 сантиметрів, що обумовлене розмірами пружинних блоків і використанням декількох шарів наповнювачів. Чим більше шарів, тим краще, вони забезпечують комфорт при користуванні виробом.

Пенополіуретан (або поролон) і ватин - не кращі наповнювачі. Через декілька місяців експлуатації вони просідають, і тіло починає відчувати пружини. Застосування як наповнювач кокосового волокна цілком виправдане.

Матраци, виконані за технологією незалежних пружинних блоків, краще виконують покладені на них функції, на відміну від пружин безперервного плетіння типу Бонель. Крім того «незалежні» пружини поміщені в індивідуальні матерчаті чохли і абсолютно безшумні, хоч і дорожчі.

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