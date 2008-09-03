Трав`яний чай очистить організм від токсинів

Схуднути, хоч трохи, хотілося б багатьом. Але абсолютно точно, що майже все пострункішати мріють швидко, без особливих зусиль і витрат. Невже від чаю можна схуднути? А ось спробуйте самі!

Хороший чай можна купити в будь-якій аптеці. Але якщо ви хочете бути упевнені, що використовуєте саме потрібний вам сподівайся, то приготуйте його самі, зібравши окремо всі його компоненти, які можна придбати окремо в аптеці. Подібний чай очищає організм від токсинів і налагоджує травлення.

Рецепти чаю:

1) По 1 столовій ложці фенхеля, квіток липи і ромашки, м`яти. Змішати всю одержану суміш і залити стаканом кип`ятку. Настояти протягом 15 хвилин. Пити протягом тижня по склянці на день.

2) 7 частин сухих ягід горобини і 3 частини листя кропиви. Все змішати, 1 столову ложку суміші залийте 2 стаканами кип`ятку, потримати на невеликому вогні протягом 10 хвилин, але, не доводячи до кипіння. Одержаний чай настоювати не менше 4 годин. Процідіть і пийте по 0,5 склянки 3 рази на день між їдою.

3) Ягоди горобини і шипшини в пропорції 1:1. Змішати 1 столову ложку з 2 склянками кип`ятку, поставити на невеликий вогонь - 10 хвилин, не доводячи до кипіння. Настоювати не менше 4 годин. Процідити і приймати по 0,5 склянкир 3 рази на день.

Курси таких чайних церемоній можна і потрібно проводити до шести разів на рік. Особливо корисно під час розвантажувальних днів.

Чаювання – це, звичайно, добре, а ось у поєднанні з водними процедурами буде взагалі відмінно! Таким чином організм можна очистити і всередині, і зовні. Тому наступний наш рецепт це трав`яні ванни.

Візьміть в рівних частинах кропиву, ромашку, лист берези, корінь лопуха. 500 грамів подрібненої суміші залийте 5 літрами кип`ятку. Потім варіть на слабкому вогні 5-7 хвилин. Настоюйте півгодини. Потім процідіть і вилийте в наповнену ванну. Така ванна приймається теплою, 37-40 градусів, протягом 15 хвилин 2-3 рази на тиждень. Митися в такій трав`яній ванні не можна!

Трав`яні ванни рекомендуються при ожирінні; допомагають обмінним процесам в шкірі; відновлюють сили і підвищують імунітет.