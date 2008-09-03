Як позбавитися наслідків прийому антибіотиків
Противага - пробіотики
Напевно вам доводилося про такі препарати, як пробіотики. Але, чи всім відомо, що вони собою представляють?
Пробіотіки є живі мікроорганізми, дія яких направлена на відновлення мікрофлори, поліпшення балансу в організмі, нейтралізацію негативних наслідків, що наступили в результаті лікування лікарськими препаратами, більшою мірою це стосується антибіотиків.
Адже ні для кого не є секретом той факт, що всі лікарські препарати, що призначаються, крім допомоги в лікуванні, наносять організму і істотну шкоду.
Оскільки і антибіотики, і інші лікарські препарати знищують не тільки хвороботворні бактерії, але і корисні, які життєвонеобхідні нашому організму.
Саме від них залежить нормальна мікрофлора кишечника, їх кількість від чотирьохсот до п`ятисот видів. Разом з іншими мікроорганізмами вони беруть найактивнішу участь в процесах травлення, створюють сприятливі умови для засвоюваності організмом вітамінів та інших корисних речовин, створюють перешкоду для розмноження і зростання хвороботворних мікробів, не дозволяючи їм проникати у внутрішнє середовище нашого організму.
В результаті прийому пробіотиків на наш організм:
1. Відбувається активізація його захисних сил;
2. Стимулюється імунна система;
3. Поліпшуються бар`єрні функції;
4. Посилюються метаболічні процеси;
5. Змінюється моторика і функції кишечника.
До пробіотиків належать і такі організми, як лактобактерії і біфідобактерії, саме вони відповідають за секрецію тих речовин, які мають антибактеріальні властивості та здатні пригнічувати життєдіяльність кишкових патогенів.
Розмноження кишкових патогенів може пригнічуватися також і зниженням кислотності кишкового вмісту. Для компенсації негативної дії на організм антибіотиків, бажано пройти місячний курс лікування пробіотиками.