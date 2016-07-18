Майже всі регіони України визначилися щодо кордонів госпітальних округів - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН , про це заявив в. о. міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський

За його словами, реалізація ідеї госпітальних округів дозволить поліпшити рівень надання медичних послуг у країні.

"Нинішня модель фінансування охорони здоров'я не дозволяє пацієнту отримувати спеціалізовані медичні послуги не в тому районі, в якому він проживає. Зміна системи фінансування, що дозволить вирішити цю проблему. Пілотна модель госпітальних округів вже реалізується в Житомирській області", - сказав він.

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Шафранський зазначив, що в центральній лікарні госпітального округу буде зосереджений кадровий потенціал та медичне обладнання.