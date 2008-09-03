Випадіння волосся - з ним можна боротися і перемогти!

У порідшанні волосся у жінок дуже велику роль грає спадковість. Вона є основною причиною випадіння волосся в 85% випадків. Якщо волосся сильно рідшало у вашої матері, бабусі або тітки, те ж саме може відбутися і з вами. На відміну від чоловіків, які втрачають волосся по краях волосистої частини голови, у жінок втрата волосся відбувається рівномірно по всій голові. Там, де росло п`ять волосся, тепер можуть залишитися тільки два. Порідшання може бути невеликим по краях. Чому волосся перестає рости, точно не знає ніхто.

Дослідження показують, що жінки, у яких вміст чоловічих статевих гормонів вище середнього, і жінки, волосся яких має підвищену чутливість до коливань рівня гормонів навіть в межах норми частіше за інших починають швидко втрачати волосся. Сумна правда полягає в тому, що ви мало що можете зробити для того, щоб зупинити випадіння: вам можуть запропонувати декілька лікарських засобів і пересадку волосся. Фахівці стверджують, що чудодійні засоби для лікування волосся – масаж, креми, вітаміни в ударних дозах та інші – не приносять ніякої користі. Але не опускайте руки. У вас ще є декілька засобів на вибір.

Ви повинні знати, які чинники, окрім вашої спадковості, можуть викликати випадіння волосся. Ось деякі з них:

Малокалорійні дієти, при яких енергетична цінність їжі, нижча енергетичних затрат організму. Дієти, позбавлені протеїну, наприклад, харчування одними грейпфрутами або по схемі, в якій відсутні боби, нежирне м`ясо і інші джерела протеїнів. Все це позбавляє організм життєво необхідних для росту волосся речовин.

Анемія.

Народження дитини.

Лікарські засоби - протизаплідні пігулки, анаболічні стероїди, бета-блокиратори, препарати, що знижують тиск, і ліки на основі вітаміну А.

Такі захворювання, як артрит, вовчак і синдром полікістоза яєчників.

Сильний стрес, викликаний, наприклад, розлученням або смертю близької людини.

Вам не треба миритися з тим, що у вас негусте або дуже м`яке волосся, незалежно від того, чому вони стали такими. І ось що вам допоможе.

Робіть завивку. Найпростіший і швидший спосіб приховати порідшання волосся – зробити перманент. Коли волосся хвилясте, кожен волосок як би відштовхується від іншого. В результаті створюється враження, що у вас багато волосся.

Правильно доглядайте за волоссям. Уникайте засобів, від яких волосся стає жирним. Користуйтеся засобами для догляду за волоссям, яке робить кожен волосок трохи товщим.

Обережно розчісуйте волосся. Ніколи не розчісуйте мокре волосся і у жодному випадку не стягуйте їх у вузол.

Тримайте подалі руки від волосся. Позбавтеся звички смикати волосся або накручувати їх на пальці. Непомітно для себе ви можете тягнути їх досить сильно.

Ніколи не забувайте, що така ж проблема встає і перед іншими жінками. Ви не повинні вважати себе єдиною, з якою трапилася така неприємність, і ви не повинні думати, що у вас немає засобів, щоб допомогти собі.