Що таке фіброма і чи небезпечна?

Ви відчуваєте дискомфорт, у вас болить спина, менструація ніяк не закінчиться. Ви йдете до лікаря, який знаходить, що у вас прекрасне серце і легені, але жахливий тиск. Потім вас оглядає лікар-гінеколог, і ставить вам невтішний діагноз – фіброма.

У 60% жінок в якийсь момент життя виявляють фіброму – доброякісну пухлину. Фіброма починається з крихітного скупчення м`язових клітин на внутрішній або зовнішній поверхні слизової матки або її стінці.

Зазвичай вона з`являються в дітородному періоді – після першої менструації і до настання менопаузи, тому що її існування залежить від вироблення естрогену. Фіброми часто зустрічаються у вагітних, жінок з надмірною масою тіла і у тих, що приймають протизаплідні пігулки або гормональні препарати, що підвищують рівень естрогену.

Фіброми завжди доброякісні пухлини, але можуть зазнавати зміни і ставати злоякісними, хоча такі випадки зустрічаються дуже рідко.

При появі болю в спині, запорів, збільшенні тиску на сечовий міхур, що приводить до почастішання позивів на сечовипускання і нездатності довго утримувати сечу, яке зазвичай буває після 10-12 тижнів вагітності, ви повинні негайно звернутися до лікаря. Всі ці симптоми указують на порушення роботи сечового міхура, кишечника і нирок, що викликаються фібромами. Ви також повинні прийняти заходи в наступних випадках: при надмірно рясних менструаціях, кровотечах, що виникають в період між менструаціями; якщо гінеколог виявляє різке збільшення швидкості росту пухлини за період, що пройшов з моменту останнього огляду; фіброми впливають на дітородіння, не даючи імплантуватися заплідненій яйцеклітині або й зумовити викидень.

На щастя, тільки у половини жінок з фібромами з`являються настільки серйозні симптоми, що доводиться приймати заходи. Подумайте про хірургічне втручання.

Якщо ви хочете зберегти здатність мати дітей, вам треба видалити пухлину. Ця операція носить назву міомектомії і виконується двома способами. При лапароскопічному методі у області живота роблять два маленькі розрізи. У один з них вводять лапароскоп – маленький прилад, що дозволяє оглядати внутрішньої порожнини, а в інший – лазер. Лікар встановлює місце знаходження фіброїда і видаляє його за допомогою лазера. Потім видаляються залишки пухлини. Цю хірургічну процедуру вважають за краще проводити молоді лікарі, тому що вона сучасніша. Вона менш травмує, чим інші, і дає прекрасні результати при невеликих фібромах. Жінкам, що зважилися на лапароскопію, необхідно з`ясувати наскільки добре володіє цією технікою лікар, у якого вони припускають оперуватися. Вибирайте лікаря, який робить, принаймні, 50 таких операцій в рік.

Другий метод полягає в розтині всього живота і видалення фіброми хірургічним шляхом. Ця операція важча, і період одужання після неї довший.