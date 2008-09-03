Поганий настрій на початку осені: звинувачується серотонін

Канадські учені виявили зміни активності метаболізму нейромедіатора серотоніна залежно від пори року, що може бути причиною сезонних коливань настрою і сезонних афектних розладів.

Серотонін - це нейромедіатор, який передає сигнали між нервовими клітинами (нейронами) в системах мозку, відповідальних за формування настрою, харчової і статевої поведінки, енергообміну і сну. Його роль в сезонних змінах настрою підозрювалася вже давно. Дослідження, проведене в Університеті Торонто, продемонструвало можливий механізм цього взаємозв`язку.

Як і будь-який нейромедіатор, серотонін виділяється в синаптичyую щілину нейроном, і діє на рецептори нейрона, що приймає сигнал. Одним з ключових регуляторів вмісту серотоніна є білок-переносник, що захоплює його надлишки назад в передавальний нейрон. Відповідно, чим вище активність переносника, тим менша дія серотоніна. За рахунок блокади цього білка діють більшість сучасних антидепресантів.

Канадські дослідники вивчили активність переносника серотоніна у 88 здорових добровольців (середній вік 33 року) в різні пори року з використанням позитронно-емісійної томографії. Виявилось, що ця активність була значно вища у людей, обстежених взимку і восени, в умовах короткого світлового дня. Більш того, при зіставленні результатів дослідження з метеорологічними даними з`ясувалося, що активність переносника серотоніна була максимальною в дні з мінімальною кількістю сонячного годинника.

Раніше австрійські дослідники показали залежність від рівня освітленості активності переносника серотоніна в тромбоцитах людини, де теж присутні серотонінові рецептори. Канадське дослідження стало першим, таким, що підтвердило таку залежність в нейронах головного мозку, що безпосередньо беруть участь у формуванні настрою.

Одержані дані переконливо пояснюють часту появу в осінньо-зимовий період симптомів, пов`язаних з нестачею серотоніна: підвищеної стомлюваності, сонливості і переїдання.

Medportal.ru