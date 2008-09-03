Ароматичні палички підвищують ризик розвитку раку

Данські учені виявили, що систематичне багаторічне використання ароматичних паличок підвищує ризик розвитку раку верхніх дихальних шляхів і одного з видів раку легень.

Дослідники з Державного інституту серології в Копенгагені з 1993 по 1998 роки опитали на предмет використання ароматичних паличок 61 000 сінгапурських китайців у віці від 45 до 74 років, що не мали ознак раку. Опитаних добровольців спостерігали до 2005 року. Після введення поправок на інші чинники ризику, такі як табакокуріння, з`ясувалося, що часте багаторічне вдихання диму пахощів майже удвічі підвищує ризик розвитку всіх видів раку верхніх дихальних шляхів і плоскоклітинного раку легенів. Нерегулярне використання пахощів з таким ризиком не пов`язане.

Передбачається, що на розвиток раку впливають органічні канцерогени, що містяться в димі ароматичних паличок - поліароматичні вуглеводні, карбонільні сполуки і бензол.

У зв`язку з отриманими результатами керівник дослідження Йеппе Фріборг (Jeppe Friborg) рекомендує не використовувати ароматичні палички регулярно, особливо в житлових і погано провітрюваних приміщеннях.

Medportal.ru