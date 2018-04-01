Туберкульоз повернувся до вихідної точки

Туберкульоз є хворобою, що повернулася до вихідної точки. У 1950-х роках в результаті революції в лікуванні туберкульозу його значення для охорони здоров`я було передчасно знижене.

Професор Бріжітт Жікель очолює відділення мікобактеріальнох генетики в Інституті Пастера у Парижі. Вона розказала про те, чому з тих пір відбулася глобальна активізація туберкульозу і підвищилася його лікарська стійкість, а також про те, яке майбутнє у боротьби проти цієї хвороби.

Цього року Інституту Пастера виповнюється 120 років. Якою мірою його історія надихала Вас і впливала на те, чим Ви займаєтеся сьогодні?

Багато важливих історичних відкриттів мають відношення до моєї роботи. Основне відкриття Пастера, що полягає в тому, що хвороби і мікроби не виникають спонтанно, лягло в основу розвитку цілої області інфекційних хвороб. З тих пір ми спостерігаємо розвиток молекулярної біології, роботу над експресією генів і дослідження ферментативних властивостей протеїнів. Коли я почала працювати в Інституті Пастера в 1973 році, два світи — інфекційних хвороб і молекулярної біології — існували абсолютно окремо. У 1986 році я вирішила перенести дослідження ДНК-білкових взаємодій, що проводилися мною, на область дослідження хвороби, яка не була належним чином вивчена, — на туберкульоз. Ми починали з маленької групи у відділенні, очолюваної Джуліаном Дейвісом, яка в 1994 році стала відділенням генетика мікобактерій.

Яким чином науковий прогрес пов`язаний з цілями суспільної охорони здоров`я? На чому сконцентровані Ваші власні наукові дослідження сьогодні?

На це можна поглянути з різних точок зору залежно від даної науки.

Завдяки розробці нових ліків проти туберкульозу, особливо таких, які дозволять скоротити нинішній 6-місячний курс лікування, ми могли б поставити сміливіші цілі у області лікування — можливо, навіть мету по обхвату лікуванням 100% пацієнтів.

При цьому слід зазначити, що успіхи в діагностиці туберкульозу, досягнуті впродовж останніх 30 років, не тільки допомогли нам діагностувати випадки захворювання швидше, але надали нам тести на лікарську чутливість. Вони дозволяють працівникам охорони здоров`я підбирати особливі антибіотики проти окремих штамів туберкульозу, стійких до різних ліків.

Наша лабораторія працює над молекулярними зондами, які можуть ідентифікувати конкретні бацили туберкульозу, що викликають інфекцію. Це дозволяє визначити, наскільки заразний пацієнт і які ліки підходять для його лікування. Зонди все ширше використовуються в країнах, які до недавнього часу для діагностування туберкульозу використовували одну лише мікроскопію.

Ми також працюємо в співпраці з групою Карлоса Мартіна в Сарагосі, Іспанія, над розробкою нової вакцини для заміщення БЦЖ (яка також була розроблена в Інституті Пастера). Нова вакцина безпечніше БЦЖ, а тести на тваринах свідчать також про її вищу ефективність.

І, нарешті, за допомогою молекулярної епідеміології ми виявили генетичні маркери, які дозволяють виділяти різні штами туберкульозу. Завдяки цьому ми можемо відстежувати конкретні спалахи туберкульозу — особливо його лікарський-стійких форм — і активно виявляти інфікованих людей і пропонувати їм безкоштовне лікування під медичним контролем. Такий підхід вже використовується в Нью-Йорку і інших крупних містах.

Інститут Пастера є одним з передових медичних інститутів в світі. Не могли б Ви розповісти нам про його центри в країнах, що розвивалися? Чи всі вони франкомовні? Інститути, що входять в міжнародну мережу Інституту Пастера, займаються проблемами суспільної охорони здоров`я своїх країн. Для цього украй важливо, щоб їх лабораторії знаходилися в постійному контакті з ученими з промислово-розвинених країн. У свою чергу, учені можуть обмінюватися інформацією з працівниками охорони здоров`я першої лінії і дізнаватися про реальні проблеми на місцях і про те, як використовуються відповідні методики.

Колись із-за зв`язків з колишніми французькими колоніями це була франкомовна мережа. Зараз Інститути Пастера є в таких країнах, як Камбоджа, Китай, Республіка Корея і Уругвай, які спілкуються один з одним різними мовами, не тільки на французькою.

За оцінками, від туберкульозу щорічно вмирає два мільйони чоловік, багато з яких — люди з ВІЛ/СНІДом. Враховуючи це, чому так важко привернути увагу до наукових досліджень в такій області, як туберкульоз, не дивлячись на те, що він викликає значний тягар хвороби у всьому світі?

Перш за все, з Mycobacterium tuberculosis працювати важко. Бацила росте дуже поволі. У генетика, що працює з мікобактерією, на завершення експерименту може піти два роки. Це в порівнянні всього лише з трьома тижнями, необхідними для експерименту з такою хворобою, як холера. Тому, публікувати результати досліджень можна тільки маленькими частинами, що не представляє великого інтересу для авторитетних журналів. Тому, такі наукові дослідження не привертають молодих честолюбних учених.

До того ж, вартість таких досліджень висока; і не тільки через їх велику тривалість, але і тому, що необхідний украй високий рівень ізоляції для запобігання випадковим спалахам хвороби. Із-за невисокого фінансового прибутку промисловість скорочує свої інвестиції.

Mycobacterium tuberculosis стає стійкою до все більшої кількості ліків, дешева діагностика залишає бажати кращого, а 80-річна вакцина БЦЖ не завжди ефективна. Чому так багато часу потрібно на удосконалення заходів по боротьбі проти туберкульозу і що нас чекає надалі?

Після Другої світової війни люди думали, що за допомогою нещодавно розроблених антибіотиків вони зможуть вирішити будь-які проблеми і убити будь-які мікроби. По відношенню до багатьох бактерій це було вірно. Але після революції у області антибіотиків відбулася революція у області стійкості мікробів до антибіотиків. Останніми роками учені приступили до нових досліджень у області генетики M. tuberculosis, але із-за нашої надмірноюї впевненості в антибіотиках ми втратили 20 років.

Збільшена лікарська стійкість означає, що учені і фахівці суспільної охорони здоров`я не можуть діяти незалежно один від одного. Нам перешкоджає політична і соціально-економічна ситуація. Багато людей, що потребують покращення боротьби проти туберкульозу, живуть в країнах, де відсутня політична стабільність, ресурси і інфраструктура. Наприклад, коли в колишньому Радянському Союзі відбувся крах політичної системи і інфраструктури, з`явилася нова політична система, але не було нової системи охорони здоров`я. Це привело до осередкового розподілу ліків і до того, що у пацієнтів не вистачало ліки на завершення свого лікування, що знову привело до лікарської стійкості.

15 років тому, в 1993 році, ВООЗ проголосила туберкульоз глобальною надзвичайною ситуацією. Чи був досягнутий прогрес у області боротьби проти туберкульозу з тих пір або положення тільки посилилося? З 2003 року ситуація поліпшується. Після первинного зростання число випадків захворювання стабілізувалося і навіть дещо знизилося. Цього недостатньо, але могло бути і гірше.

Зроблені важливі відкриття і виділяється все більше грошей, але основна їх частина йде на цільові дослідження туберкульозу. Багато наукових досягнень зроблено в інших областях. Наприклад, відкриття рестрикційних ферментів, які розщеплюють ДНК на малі частини, було зроблене Вернером Арбером і його колегами. Їх робота по вивченню імунних систем бактерій мала великий вплив на біотехнологію. Для розширення знань про бацилу туберкульозу і її взаємодії з організмом "господаря" необхідні додаткові фундаментальні дослідження — якби ми вкладали гроші тільки в такі цільові дослідження, як дослідження нових антибіотиків, вакцин і діагностичних засобів, велика їх частина була б витрачена даремно.

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