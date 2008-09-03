Гіпотонікам і гіпертонікам теж потрібна фізкультура

Однією з найгостріших проблем людства останніх років став тиск, причому не тільки підвищений, але і знижений.

В більшості випадків причина даної недуги невідома. Я знаю достатньо людей, які, страждаючи від перепедів тиску, обстежувалися в різних клініках і так не отримали відровідь, що це і від чого. Чи то генетика, чи то ще щось. Пояснень багато, але реального — жодного. Звичайно, є випадки, їх не больше10 відсотків, коли причиною стають хвороби якихось органів, наприклад нирок, ниркових артерій або надниркових залоз. Ця проблема називається вторинною гіпертонією і тут треба лікувати той орган, який хворий.

Жінки рідше страждають від підвищеного тиску, зате знижений їм притаманний і доставляє масу неприємностей, у вигляді постійної слабкості, запаморочень і болю.Що ж робити людям, які страждають від гіпертонії або гіпотонії? Бігти скоріше до лікарів?Можно спробувати почати тренування. Це прекрасний спосіб боротьби, як з підвищеним, так і із зниженим тиском.

Але, звичайно, людям, які страждають від тиску, варто знати і втілювати в життя певні правила тренувань, дещо відмінні від правил тренінгу здорових людей.

Гіпертонікам радять поволі втягуватися в тренувальний процес, ця фаза може бути розтягнута на 3–4 місяці, по три тренування на тиждень. Пульс не повинен перевищувати 100 ударів на хвилину. Дуже добре підійде ходьба на доріжці, їзда на велотренажері. Звичайно, можна і групові тренування, треба добре розминатися, що б судини розширилися, і серцю стало легше переганяти кров.

Гіпотоніки ж повинні перед тренуванням прийняти якісь корисні вуглеводи на зразок вівсяної каші, оскільки при такому низькому тиску може впасти цукор в крові і сил вичтачить тільки для розминки. Звичайно, поїсти дозволяється, якщо система тренінгу дозволяє прийняття їжі перед заняттями. Якщо система цього не дозволяє, то тоді треба дуже рівномірно провести тренування. Але у жодному випадку не форсувати події і збільшувати навантаження поступово.

У силових вправах гіпертонікові треба уникати великих навантажень. Працювати з малими масами, але з великою кількістю повторень, а ось виконувати вправи із закинутою або ще гірше опущеною головою — не можна!

Тренуючись, стежите за диханням, треба прикласти всі зусилля для того, щоб дихати легко, рівно. Будьте обережні з виконанням станової тяги, ця вправа може спровокувати скачок тиску.

Гіпотонікові часто не вистачає для живлення мозку крові і людина відчуває себе на грані непритомності, тому перш ніж виконувати присідання і випади треба дуже добре розігрітися. Інакше, серце не дотягуватиме кров вгору.

При аеробних навантаженнях і за наявності певної фізичної підготовки, гіпертонікові можна працювати при пульсі в 120–130 ударів на хвилину. Але вище пульс допускати не можна.

Гіпотонікам так само дуже добре нормалізує тиск аеробне навантаження.

Йога для гіпертоніка це взагалі те, що треба: розтяжка і потягування розслабляють організм, але все таки треба пам`ятати, що деякі асани вимагають сильної статичної напруги і можуть викликати підвищення тиску.

Гіпертонікам треба бути дуже обережним з пілатесом. Гіпотонікам можна не боятися подібного, якщо вистачає сили.

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