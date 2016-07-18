Кому не можна їсти абрикосів
В абрикосах дуже багато цукру - «палива» для мозку, але саме тому на нього не варто налягати тим, хто хоче схуднути.
Завдяки значній кількості солей калію абрикоси мають сечогінну дію, тому корисні тим, хто страждає гіпертонією і набряками.
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Однак слід знати, що абрикоси не рекомендується їсти натщесерце, а також після важкої їжі. Вживання холодної води після абрикосів може викликати пронос.
Протипоказане вживання цих плодів при виразковій хворобі і гострому гастриті, загостренні хронічного панкреатиту, синдромі подразненого кишечнику, дисбактеріозі, при захворюваннях печінки і недостатній функції щитовидної, а також при цукровому діабеті та ожирінні.
Не слід вживати абрикоси при уповільненні ритму серцевих скороченьк і при пульсі менше 55 ударів в хвилину (брадикардія).