Кому не можна їсти абрикосів

Завдяки значній кількості солей калію абрикоси мають сечогінну дію, тому корисні тим, хто страждає гіпертонією і набряками.

Читайте такожФрукти і овочі назвали джерелом щастя

Однак слід знати, що абрикоси не рекомендується їсти натщесерце, а також після важкої їжі. Вживання холодної води після абрикосів може викликати пронос.

Протипоказане вживання цих плодів при виразковій хворобі і гострому гастриті, загостренні хронічного панкреатиту, синдромі подразненого кишечнику, дисбактеріозі, при захворюваннях печінки і недостатній функції щитовидної, а також при цукровому діабеті та ожирінні.

Не слід вживати абрикоси при уповільненні ритму серцевих скороченьк і при пульсі менше 55 ударів в хвилину (брадикардія).