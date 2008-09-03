Чи псують дітей гроші?

Кишенькові гроші потрібні хоча б для того, щоб задовольняти потреби, які далеко не завжди можуть передбачити дорослі. Як визначити кількість кишенькових грошей? Аж ніяк не в порівнянні з батьківськими доходами, швидше в порівнянні з об`єктивними потребами дитини. Отримуючи гроші, дитина вчиться їх накопичувати, витрачати, розраховувати. Давати хрусткі банкноти варто починати в тому віці, коли дитя вже здатне рахувати. Ліпшого способу долучити вашого карапуза до лічби ще не винайдено.

Зауважте, гроші - це реалія, котру не варто приховувати від дітей. Ваша дитина має знати, як ви їх заробляєте, як витрачаєте, що вони закінчуються. І вона поступово усвідомить зв`язок, який існує між роботою, грішми та конкретними товарами, побачить, що буває, якщо гроші загубити чи витратити на якісь дурниці.

Нині багато батьків впадають в іншу крайність - вдаються купувати хороші оцінки у власних дітей. Звичайно, метод може певний час діяти. Однак він не стимулює глибинного інтересу до навчання. А навчання буде ефективним лише тоді, коли малюк у ньому зацікавлений.

Тому замість того, щоб купувати у дитини оцінки, спробуйте з`ясувати, що їй заважає вчитися. На кожне нехотіння знайдеться якесь хотіння. Взагалі, надвартість оцінки, коли дитині здається, що без неї вона взагалі нічого не варта, формує в неї певну життєву настанову - заробляти гроші будь-якою ціною, навіть наступаючи на власні внутрішні потреби та цінності. Якщо ваше дитя усвідомить, що завдяки набутим знанням воно зможе отримувати користь у майбутньому, то ставитиметься до нього зовсім по-іншому.

Дуже важливо пояснити дитині, що існують набагато об`єктивніші чесноти, аніж матеріальні статки, що існують речі, які неможливо купити за гроші, наприклад, честь, гідність, розум. Ваше чадо мусить знати, що багаті також плачуть, а рахунок у банку та розкішний спосіб життя ще не гарантують щастя. Якщо у вашому домі пануватимуть тепло і порозуміння, ваше дитя з вами погодиться.