Мерія Івано-Франківська передала дільничним лікарям 5 автомобілів

Сьогодні міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС передав дільничним лікарям міста 5 автомобілів ВАЗ-2107 для службового користування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

За словами В.АНУШКЕВИЧУСА, завдяки пересуванню на автомобілях дільничні лікарі оперативніше реагуватимуть на виклики пацієнтів. Водночас, на думку мера, дільничним лікарям необхідно мати щонайменше ще 10 автомобілів, тому міська влада придбає для закладів охорони здоров’я міста ще декілька службових авто.

ВАЗів придбано за кошти міського бюджету. Вартість одного авто становить 35 тис. грн.

Довідка УНІАН. 2008-ий міський голова Івано-Франківська оголосив роком медицини в місті. На день міста 7 травня 2008 року В.АНУШКЕВИЧУС передав лікарням міста 14 автомобілів швидкої допомоги.