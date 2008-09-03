Що заважає кинути палити? (тест)

Автор цього тесту — американський професор Горн. Лікарі-наркологи багатьох країн використовують тест у центрах боротьби з курінням, щоб зрозуміти, чому людина вдається до такої шкідливої звички.

Адже саме з цього починається лікування: зрозумівши індивідуальні першопричини куріння, можна визначити найвдаліший метод боротьби з нікотиновим самоотруєнням, що, зрештою, допоможе покласти цьому край.

Спробуйте відповісти на всі запитання відверто. Якщо після цього ви не кинете курити, то, напевне, зрозумієте, чим так міцно тримає вас тютюн. Тож чому ви курите? Пропонуються варіанти відповідей: «іноді», «часто», «від випадку до випадку», «рідко», «ніколи».

Отже, мотиви. Я курю...

1. Щоб підтримати себе у формі.

2. Сигарета в руках дає мені задоволення.

3. Куріння дає почуття розслабленості, розкутості.

4. Курю, коли нема настрою.

5. Відчуваю дискомфорт, коли під рукою немає сигарет.

6. Курю суто автоматично, не розмірковуючи про причини.

7. Куріння допомагає мені зосередитися.

8. Бо процес прикурювання сигарети — приємний.

9. Подобається запах тютюну.

10. Часто закурюю від хвилювання.

11. Коли не курю, мені чогось бракує.

12. Буває, що одна сигарета догоряє в попільничці, а я вже починаю курити другу.

13. Куріння мене збадьорює.

14. Отримую задоволення, коли дивлюсь на сигаретний дим.

15. Найчастіше беруся за сигарету в стані спокою й умиротворення.

16. Закурюю, коли мені нудно чи не хочеться ні про що думати.

17. Через певний проміжок часу мене охоплює нестримне бажання викурити сигарету.

18. Ловлю себе на думці, що чергову сигарету закурюю неусвідомлено, суто автоматично.

* * *

За відповідь «часто» — 5 балів, «іноді» — 4, «від випадку до випадку» — 3, «рідко» — 2, «ніколи» — 1.

Складіть результати по «трійках» мотивації (цифри в групі мотивів — це нумерація відповідей).

1-ша група мотивів

1+7+13 — стимулювання, ви курите, щоб «підбадьорити» себе.

2+8+14 — задоволення від процесу куріння.

3+9+15 — розслаблення, підтримка.

2-га група мотивів

4+10+16 — зняття напруги.

5+11+17 — психологічна залежність від нікотину, неконтрольоване бажання закурити.

6+12+18 — звичка до тютюну.

Сума балів по «трійках» покаже, які мотиви куріння для вас переважають. Показники можуть бути різні — від 3 до 15 балів. Результат у 11 балів і вище свідчить про високу значущість даного мотиву паління; 10 і нижче — про невисоку.

Тепер необхідно перевірити суми балів за групами мотивів

Перший варіант. У вас вийшла висока сума балів 1-ї групи. Це доказ того, що залежність від тютюну для вас — скоріше психологічна, ніж фізіологічна. Постійним переключенням уваги від сигарет, припустімо, на перебирання в руках олівців, стискання гумового еспандера тощо ви цілком могли б позбутися цієї згубної звички. Проаналізуйте все — і зрозумієте, що вам неважко буде відмовитися від куріння. Проявіть зусилля волі і, звичайно, бажання.

Другий варіант. Високі бали в другій групі мусять вас насторожити — усе надто серйозно. Звичка переростає в хворобу. Якщо хочете кинути курити, з’ясуйте, чим вам допомагає куріння, і підберіть замінник тютюну. Звичайно, тут не обійтися без вольових зусиль. Цілком можливо, що доведеться вдатися до застосування медичних засобів боротьби.

Сподіваємося, цей тест допоможе зрозуміти джерела шкідливої звички, визначити ситуацію, коли сигарети, як вам здається, просто необхідні. І якщо вирішили розпрощатися з курінням раз і назавжди, то саме до таких ситуацій ви і маєте готуватися заздалегідь.

Хоч який би з безлічі способів кинути курити ви не обрали, треба пам’ятати: успіх насамперед залежить від вашої волі, цілеспрямованості, здатності до самоаналізу.

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