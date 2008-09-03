Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” розпочинає інформаційну кампанію для молоді з профілактики ВІЛ/СНІД та презентує всеукраїнську базу даних послуг з інформування, профілактики і лікування ВІЛ/СНІД.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник проекту Таміла КОТЛЯРЕВСЬКА.

За її словами, інформаційна кампанія відбуватиметься в рамках проекту “Створення сприятливих умов для впровадження гранту Глобального фонду”.

Т.КОТЛЯРЕВСЬКА зазначила, що інформаційна кампанія спрямована на зміну поведінки найуразливіших до ВІЛ груп молоді. Передусім, йдеться про молодь, яка багато часу проводить на сайтах знайомств з метою пошуку тимчасових сексуальних партнерів (гомо- та гетеросексуальних), в тому числі й за гроші, і у зв’язку з цим піддається ризикам, пов’язаним із небезпечним сексом.

“Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” ставить за мету підвищити рівень поінформованості та збільшити попит на послуги з ВІЛ/СНІД серед цієї цільової групи шляхом проведення широкомасштабної інформаційної реклами в Інтернеті.

Планується, що інформаційна кампанія буде розрахована на понад 100 тис. осіб віком від 14 до 35 років, які проживають в Україні і мають високі ризики інфікування ВІЛ. До цієї групи входять молоді люди, які практикують пошук нових сексуальних партнерів через Інтернет, чоловіки, які мають секс з чоловіками, жінки комерційного сексу, які надають сексуальні послуги за плату, однак не працюють на вулиці.

В рамках інформаційної кампанії також розповсюджуватимуться буклети, плакати, листівки.

Як повідомила координатор проекту Ольга ЦВІЛІЙ, для покращення доступу користувачів соціальних послуг, представників організацій, які протидіють епідемії, інших зацікавлених осіб до інформації про експертні послуги та послуги клієнтам “Коаліцією ВІЛ-сервісних організацій” також буде створено всеукраїнську базу даних послуг з ВІЛ/СНІД.

За словами О.ЦВІЛІЙ, створення такої бази планується завершити навесні. Вона повідомила, що база даних є постійно оновлюваним інформаційним інтернет-сервісом, що охоплює установи та організації, які працюють в галузі протидії епідемії ВІЛ/СНІД по всій території України. О.ЦВІЛІЙ зазначила, що база має легкий для сприйняття інтерфейс та розгорнуту систему пошуку.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” - це недержавна всеукраїнська організація, що об`єднує 70 організацій з багатьох областей України, які працюють у сфері зниження шкоди, первинної та вторинної профілактики ВІЛ, догляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ.

Місія Коаліції – зміцнення і розширення участі ВІЛ-сервісних організацій, їхніх об`єднань та мереж, які надають послуги в сфері репродуктивного здоров`я, профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, подолання епідемії ВІЛ/СНІД, туберкульозу й інфекцій, що передаються статевим шляхом.