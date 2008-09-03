Cитуація в сфері охорони здоров`я радикально критична

Прем"єр-міністр України Юлія Тимошенко констатувала вкрай незадовільну ситуацію, що склалася в сфері охорони здоров"я. Про це вона повідомила на нараді за участю міністра охорони здоров"я та представників медичної галузі, передає кореспондент РБК-Україна. Вона заявила, що треба розібратися з ситуацією на фармакологічному ринку. Зокрема, це стосується забезпечення громадян ліками і забезпечення обслуговуванням.

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