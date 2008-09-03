Тимошенко пропонує відмовитись від держзакупівель інсулінових препаратів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Кабінеті Міністрів на нараді з фахівцями Міністерства охорони здоров`я і представниками фармакологічної промисловості України.

«Існує абсолютно неефективне використання коштів з державного бюджету. З 2005 року я не можу знайти відповіді на питання, чому у нас всі ліки інсулінової групи купуються централізовано, а не видається грошова допомога безпосередньо людям, і вони самі за ці гроші не купують ті препарати, які їм найбільше підходять для здоров`я?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що існуючою процедурою централізованої державної закупівлі інсулінових препаратів людям нав`язують ті препарати, які їм не підходять. «Причому нав`язуємо за ціною, яка абсолютно не відповідає якості цих препаратів. Я в 2005 році цю систему ламала, як могла, але не доламала. Зараз ми з міністром охорони здоров`я домовились про те, що ми це зробимо», - додала вона.

«Хто дав такий рецепт, що державний бюджет повинен купувати централізовано, не знаючи, що необхідне на місцях, і навіть не знаючи їх якості? І тоді у нас з`ясовується, що й устаткування, і ліки купуються не за принципом того, що потрібно, а за принципом, як одержати більший прибуток в офшорних і тіньових зонах на приватні рахунки», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.