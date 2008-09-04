Тимошенко: необхідно реформувати держсистеми контролю якості ліків

Тимошенко доручила ГоловКРУ і МВС перевірити діяльність трьох служб МОЗ з контролю за якістю ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора у Кабінеті міністрів на нараді з фахівцями Міністерства охорони здоров`я і представниками фармакологічної промисловості України.

«Нам потрібно все ж таки зараз суттєвішим чином дати доручення ГоловКРУ і МВС здійснити в установленому порядку перевірку цих підприємств, вивернути це все назовні і подивитися, що там було насправді. Це не для того, щоб тільки там когось покарати, хоча є для цього закон, а для того, щоб навести порядок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед цим вона заявила про необхідність терміново реформувати державну систему контролю за якістю лікарських препаратів засобів.

«Існуюча система державних органів не забезпечує дієвого механізму контролю якості лікарських засобів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що в системі Міністерства охорони здоров`я функції контролю якості ліків виконують Державна служба лікарських засобів і товарів медичного призначення, державне підприємство «Державний фармакологічний центр», Державна інспекція з контролю за якістю лікарських засобів. «Останнім часом ці «три багатирі» тільки боролися в перетягуванні повноважень, фінансових потоків і контролюючих функцій. Як наслідок начисто втрачено механізм державного контролю за якістю ліків і ціновою політикою», - додала вона.

На її думку, існуюча система контролю будується на непрозорих механізмах реєстрації, контролю й анулювання ліцензій у цій сфері. «Такої корупційної моделі, як у фармацевтичній галузі, немає ніде – нафта й газ відпочивають. Це клондайк корупції, відсутність якості й тіньові схеми. Потрібно терміново реформувати державну систему й створити прозору схему», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр доручила Міністерству фінансів забезпечити придбання устаткування для створення лабораторії з контролю за якістю ліків у системі Державної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів.