Жінкам палити небезпечніше, ніж чоловікам

Норвезькі вчені виявили, що жінки, які палять, схильні до інфаркту міокарда в тому ж віці, що й чоловіки. Навідміну від них, жінки, які не палять, страждають від інфаркту в значно пізншому віці, ніж чоловіки.

Дослідники з Ліллехаммера проаналізували дані 1784 людей, що потрапили до лікарні з причини першого інфаркту міокарда. Середній вік розвитку інфаркту у чоловіків, які не палять, бцв 72 роки, у тих, хто палить – 64. у жінок ця різниця виявилась набагато значнішою – 81 і 66 років відповідно. Після введення поправок на інші фактори ризику, такі, як гіпертонія, діабет і підвищений рівень холестерину, дослідники оцінили різницю у віці настання інфаркту між курцями і некурцями в 6 років для чоловіків і в 14 – для жінок.

Причина такої різниці у впливі паління на ризик розвитку інфаркта, як вважають, пов`язана з рівнем жіночих статевих гормонів естрогенів. Вони, як відомо, позитивно впливають на ліпідний склад крові, що захищає жінок до менопаузи від атеросклерозу, а отже – від ішемічної хвороби серця і її ускладнень. За словами керівника дослідженя Мортена Грюнндтвіга, паління може сприяти ранньому настанню менопаузи у тих жінок, які до цього схильні.

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