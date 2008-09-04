Шоколад - знахідка для мозку

Речовина флаванол, що міститься в головному компоненті шоколаду - бобах какао, - покращує кровообіг у мозку і сприяє розумовій діяльності.

У цьому переконують американські вчені . Вони відзначають, що недостатнє кровопостачання мозку, мозкова ішемія часто приводять до занепаду розумових здібностей, і поліпшення кровотоку в мозку може покращувати розумові процеси, зокрема, при старечому недоумстві або після інсульту.

Для перевірки дії флаванолу учені поставили експеримент, в якому брали участь 34 здорові людини віком 59-83 роки, які отримували або напій на основі какао, збагачений флаванолом, або, навпаки, з пониженим вмістом цієї речовини.

Через певний термін у них за допомогою ультразвуку замірялася швидкість кровотоку мозку. Результати показали, що за тиждень в учасників експерименту, які отримували збагачений флаванолом напій, швидкість кровотоку збільшилася на 8%, а за два тижні - на 10%.

Флаванол також відомий завдяки своїм антіоксидантним властивостям.

tsn.ua/nauka