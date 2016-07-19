В Україні нарешті розпочала роботу Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Як повідомили УНІАН у МОЗ, відповідне рішення ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 491-р «Питання Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками», що розміщене на Урядовому порталі 15.07.2016 р.

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Зазначеним документом на Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками покладене здійснення функцій і повноважень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

Водночас, згідно з розпорядженням №491-р функції і повноваження Державної служби з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками припиняються.