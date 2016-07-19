На лікуванні перебувають 133 поранених бійців АТО, ще 100 військових проходять реабілітацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк.

«Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міноборони перебувають 133 військовослужбовці Збройних сил України, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції», — сказала вона.

Читайте такожЗа час військової агресії на Донбасі загинуло 68 дітей і поранено 186 дітей

«9 поранених перебувають на лікуванні за кордоном, з них п’ятеро — в Угорщині, двоє — у США та по одному - у Латвії і Німеччині», - додала Гаврилюк.

Також, за її словами, понад 100 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах.

Всього з початку цього року реабілітаційне лікування пройшли 403 військовослужбовці.