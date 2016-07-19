На лікуванні перебувають 133 поранених бійців АТО, ще 100 військових проходять реабілітацію
У даний час на лікуванні в медичних закладах Міноборони перебувають 133 поранених учасників антитерористичної операції, ще 100 військових проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах.
Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міноборони перебувають 133 військовослужбовці Збройних сил / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк.
«Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міноборони перебувають 133 військовослужбовці Збройних сил України, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції», — сказала вона.
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«9 поранених перебувають на лікуванні за кордоном, з них п’ятеро — в Угорщині, двоє — у США та по одному - у Латвії і Німеччині», - додала Гаврилюк.
Також, за її словами, понад 100 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах.
Всього з початку цього року реабілітаційне лікування пройшли 403 військовослужбовці.