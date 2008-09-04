Муміє - унікальний цілитель

Чи знаєте ви про те, що по своїх властивостях і силі дії такий унікальний засіб, як муміє, перевершує навіть женьшень, який інакше називають «коренем життя».

Народна медицина використовує цей унікальний засіб при лікуванні багатьох недуг. У складі цієї чарівної речовини можна виявити більше п`ятдесяти хімічних елементів.

Унікальне муміє володіє широким спектром біологічної активності: підвищує неспецифічну стійкість організму до несприятливих чинників навколишнього середовища, є загальнозміцнюючим, протизапальним і бактерицидним засобом, має жовчогінну дію, стимулює деякі функції імунної і кровотворної систем, стимулює обмінні і регенеративні процеси тощо.

При переломах муміє приймається всередину у вигляді 1-2% водного розчину протягом двох-трьох тижнів.

При гемороїдальній кровотечі, ерозії шийки матки, вводиться тампон з 4% водним розчином на ніч, в цілому курс лікування вимагає проведення десяти-п`ятнадцяти процедур.

При радикуліті слід приготувати таку мазь: п`ять грамів муміє змішайте з тюбиком дитячого крему. Втирайте засіб в хворе місце.

При пародонтозі змочіть ватяний тампон в 4% водному розчині муміє і тримайте його на яснах, якомога довше.

За наявності фурункулів і вугрів такий 4% розчин слід заморозити і вранці шматочками льоду з розчином муміє протирати вранці особу. Після чого слід нанести на обличчя живильний крем.

При захворюваннях дихальної системи з 4% водним розчином муміє слід проводити інгаляції.

При виразковій хворобі шлунка потрібно в теплій кип`яченій воді розчинити 0,2 грама муміє і випити за дві години до їжі. Приймайте протягом десяти днів з перервою в п`ять днів.

При ангіні можна покласти на ніч під язик 0,2 грама муміє.

Якщо ви страждаєте на захворювання печінки або нирок, то розведіть в трьох літрах води п`ять грамів цієї унікальної речовини і випивайте засіб по стакану тричі в день за тридцять хвилин до їжі.

Для підвищення ефективності запивайте розчин буряковим соком.

При геморої приймайте всередину натщесерце двічі в день по 0,2 грама муміє. А засіб, приготований з муміє і меду в пропорції 1:3 введіть у пряму кишку. Вам буде потрібно проведення трьох-п`яти курсів з десяти днів, з перервами між ним в п`ять днів.

При підвищеному артеріальному тиску почніть прийом муміє з малих доз і доведіть до 0,2 грам за один прийом. Через десять днів зробіть п`ятиденну перерву.