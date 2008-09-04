Салат із супермаркетів небезпечний для життя

Британські учені попереджають - салат, який продається в супермаркетах, може бути смертельно небезпечний для здоров`я. Річ у тому, що сальмонела - збудник хвороби, яка здатна призвести до смерті людини, розповсюджується через листові овочі і трави, що використовують для приготування салатів.

Раніше було прийнято вважати, що сальмонела передається тільки через куряче м`ясо або яйця, або продукти, які лежели разом з ними, проте в даний час почастішали випадки зараження сальмонельозом після вживання в їжу зелені, повідомляє The Telegraph.

Так, в 2007 році в Англії небезпечною хворобою були уражені покупці, що вживали імпортний базилік, а в 2006 році в Америці була зафіксована епідемія сальмонельозу, що виявили у листі шпинату.

Професор Гаді Францель, з Імперського коледжу попереджає англійців і туристів - перш ніж зробити салат з магазинної зелені, її необхідно ретельно промити, навіть якщо на упаковці написано, що це готова до вживання салатна суміш.

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