Європарламент закликає відмовитися від показів худорлявих жінок у рекламі

Європарламент закликає рекламістів відмовитися від показів занадто худорлявих жінок у рекламі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у доповіді Еви-Брітт СВЕНССОН (група об’єднаних лівих, Швеція), схваленій на засіданні 3 вересня.

“За” проголосували 504 депутати, "проти" - 110, утрималися 22.

Депутати зазначили, що ідеальні фігури, які використовуються у рекламі, можуть вразити чутливих жінок і чоловіків, особливо тінейджерів, та призвести до таких харчових розладів як анорексичний невроз і нейрогенна булімія.

У зв’язку з цим у доповіді міститься заклик до рекламістів дуже обережно підходити до залучення у рекламних кампаніях занадто худорлявих жінок.