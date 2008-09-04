Європарламент закликає відмовитися від показів худорлявих жінок у рекламі
10:34, 04 вересня 2008Країна
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У підлітків масові неврози
Європарламент закликає рекламістів відмовитися від показів занадто худорлявих жінок у рекламі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у доповіді Еви-Брітт СВЕНССОН (група об’єднаних лівих, Швеція), схваленій на засіданні 3 вересня.
“За” проголосували 504 депутати, "проти" - 110, утрималися 22.
Депутати зазначили, що ідеальні фігури, які використовуються у рекламі, можуть вразити чутливих жінок і чоловіків, особливо тінейджерів, та призвести до таких харчових розладів як анорексичний невроз і нейрогенна булімія.
У зв’язку з цим у доповіді міститься заклик до рекламістів дуже обережно підходити до залучення у рекламних кампаніях занадто худорлявих жінок.
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