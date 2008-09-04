Що товща талія, то вищий ризик інсульту

Дослідники з Гейдельберзького університету повідомили про закінчення дослідження у області порушень мозкового кровообігу. Резюме: чим більше живіт і товща талія, тим вище ризик інсульту.

У дослідженні, представленому в Stroke Advance Online Publication, показано, що ступінь ожиріння у області живота (спеціалізований індекс "талія - стегно"), точніше відображає ризик виникнення у пацієнтів інсульту та інших типів мозкового кровообігу, ніж звичайний індекс маси тіла.Професор Ярослав Вінтер і його колеги включили в своє дослідження 1137 осіб - 379 з інсультом і 758 осіб контрольної групи. Ішемічний інсульт зафіксовано в 79% випадків, крововилив в мозок - в 10%, інші типи порушень мозкового кровообігу - в 11%. Учені встановили, що ризик інсульту та інших патологій мозкового кровообігу зростав у міру збільшення індексу "талія - стегно".Після корекції даних з урахуванням статі та віку пацієнти з найменшою різницею в співвідношенні розмірів талії і стегон характеризувалися збільшенням ризику цереброваскулярних захворювань в 12,78 разу в порівнянні з тими, у кого талія була тонша. Gzt.ru