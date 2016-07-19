МОЗ хоче частіше перевіряти приватні клініки

Міністерство охорони здоров'я України пропонує скоротити термін до проведення першої акредитації закладу охорони здоров'я з двох років до одного року з початку здійснення госпдіяльності, пише Сьогодні. Така зміна передбачена проектом постанови Кабінету міністрів про внесення змін до Порядку акредитації закладів охорони здоров'я.

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Проектом також передбачається скорочення строків розгляду акредитаційною комісією поданих документів з двох місяців до 15 днів.

Акредитація другої категорії буде присвоюватися на два роки, першої — на три роки, вища категорія — на п'ять років.

Також проект постанови передбачає розширення переліку підстав для проведення позачергової акредитації, і скорочення переліку обов'язкових документів, які додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров'я.