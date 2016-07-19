Нове в законі про охорону здоров'я: священикам дозволять пастирське піклування в лікарнях

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. Його авторами є депутати від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Самопомочі", Радикальної партії, "Опозиційного блоку", груп "Відродження", "Воля народу" та позафракційні.

Законопроектом пропонується визначити, що душпастирська опіка – діяльність в закладах охорони здоров'я священнослужителів (капеланів), уповноважених релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, спрямована на забезпечення релігійних та духовних потреб пацієнтів, членів їх сімей, а також працівників закладів охорони здоров'я.

Водночас проектом закону пропонується передбачити право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, осіб, які здійснюють благодійну діяльність (волонтерів, представників благодійних, громадських, релігійних організацій), а також священнослужителя (капелана) для здійснення душпастирської опіки, у тому числі шляхом відправлення богослужіння та релігійного обряду.

Закон доповнюється новою статтею 242 "Душпастирська опіка в сфері охорони здоров'я", згідно з якою держава сприяє забезпеченню свободи совісті і віросповідання, гармонізації державно-конфесійних відносин, координації міжконфесійної співпраці та розвитку душпастирської опіки в сфері охорони здоров'я, яка спрямована на забезпечення релігійних та духовних потреб пацієнтів, членів їх сімей, а також працівників закладів охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування, що є складовою комплексного підходу до охорони здоров'я.

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Для координації заходів душпастирської опіки у медзакладах центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я, створює дорадчий орган – Душпастирську раду, до складу якої включаються представники заінтересованих релігійних управлінь і центрів, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку.

Священнослужителі (капелани) можуть здійснювати свою діяльність на волонтерських засадах або на громадських засадах. Заклади охорони здоров’я мають право приймати на роботу священнослужителів (капеланів) для здійснення душпастирської опіки, які пройшли спеціальну підготовку, відбір й уповноважені релігійними організаціями.