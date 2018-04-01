Як розпізнати приховану алергію?
Латентний алергік може "спіткнутися" на звичному запаху чи продукті... 20% мешканців розвинутих країн страждають на приховану алергію... Не можна віликувати, але можна не будити...
Ми п`ємо соки і налягаємо на морепродукти, їздимо в різні країни і сміливо нюхаємо екзотичні квіти. Натомість близько 20% мешканців розвинених країн страждають на приховану алергію. Її не можна вилікувати, але можна й не будити. Шпигунські пристрасті
Шпигунські пристрасті
Що ж відрізняє латентного, тобто прихованого, алергіка від інших? Навіть, якщо немає ні кашлю, ні висипу, в організмі сидить “шпигун”. Він може ніколи не підняти голови, а може зробити справжній теракть - залежно від обставин.
Спровокувати прояв прихованої алергії можуть:
- ослаблення імунітету унаслідок інфекції або стресу;
- різкі хімічні запахи, забруднене повітря на вулиці або під час ремонту - неприємності, які самі по собі не є алергенами;
- куріння;
- тривалий контакт з алергеном.
Вони знайшли один одного
Історія 1. Жанна, солістка балетної трупи. Минулого літа під час гастролей раптом покрилася висипом. Лікар призначив проби, які показали алергію на трави, а головне - на тріску і минтай. Їй це здалося сумнівним: все життя вона їла нежирну морську рибу й нічого!
Коментар. Латентний алергік може раптом "спіткнутися" на найзвичнішому запаху або продукті. А причини часто зовнішні. У випадку Жанни це, імовірно, раніше не знайомий алерген, який запустив механізм, - наприклад, пилок амброзії, що цвіте влітку. А механізм алергії такий - тільки зачепи, він вже і "рідний" продукт за ворога тримає. Жанні доведеться скоректувати звички і меню відповідно до результатів проб. Можливо, її вихід - менш алергенна прісновода риба: судак, лин, річковий окунь, щука.
Історія 2. Микита, господар елітного котячого клубу-розплідника. Давно страждає полінозом, який посилюється з року в рік. Лікар радить поміняти роботу, хоча основні алергени (по чотири "хрести") - пилок трав і дерев. Алергія на котячу шерсть - всього два "хрести". У клубі Микити тільки "голі" кішки, і він вважає, що лікар перестраховується.
Коментар. Поліноз - лише видима частина айсберга. Прихована частина може виявитися у будь-який момент. Два "хрести" на котячу шерсть у будь-який момент можуть перейти в три або чотири. І справа не тільки в шерсті: ще не вивели тварину, у якої немає слини, шкіри і секрету сальних залоз.
Навіть "голі" кішки не можуть бути повністю гіпоалергенними.
Історія 3. Ганна, директор аудиторської фірми. У дитинстві були обструктивні бронхіти, до 6-7 років зникли. У червні 2008 року видалили апендикс, призначили курс антибіотиків. Через тиждень з`явилися висипання на обличчі і у області декольте. Лікар поставив діагноз "алергічний дерматит". Проби по аналізу крові виявили багато алергенів, з якими раніше Ганна спокійно жила: побутовий і бібліотечний пил, собачу шерсть, багато звичних продуктів.
Коментар. Якби Ганна зробила алергологічні проби до операції, вони, напевно, показали б ті ж алергени. І хоча клінічних проявів не було, імунітет працював, мабуть, на межі. Операція - стрес для організму, імунітет дав збій, і латентна алергія виявилася.
Нікого не випускати!
Зіткнувшись з алергією хоч раз, людина назавжди вступає до Всесвітньої палати алергіків. Туди охоче впускають всіх, особливо жителів мегаполісів. Не випускають нікого. Що ж робити, наїстися антигістамінних препаратів і жити під скляним ковпаком?
Ні. Просто треба знати ворога в обличчя і скорегувати правила, по яких живемо. А значить необхідно:
- попорпатися у минулому - своєму і своїх близьких - і виявити для кожного групу ризику (спадковість, прояви алергії у минулому);
- зробити алергологічні проби - шкірні або по аналізу крові - і за допомогою лікаря інтерпретувати результати;
- якщо результати тривожні, повторювати дослідження раз на рік;
- захищати себе від контакту з виявленими алергенами;
- серйозно зайнятися загальним зміцненням організму.
Дитяче питання
Навіть "неаллергічну" на перший погляд дитину треба обстежувати у алерголога, якщо:
- кожну весну вона частіше звичайного хворіє на ГРВІ;
- у нього мінімум двічі був отит;
- йому поставили діагноз аденоїдит (більш ніж в 50 % випадків аденоїди розростаються через алергії).