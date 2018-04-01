Як розпізнати приховану алергію?

Ми п`ємо соки і налягаємо на морепродукти, їздимо в різні країни і сміливо нюхаємо екзотичні квіти. Натомість близько 20% мешканців розвинених країн страждають на приховану алергію. Її не можна вилікувати, але можна й не будити. Шпигунські пристрасті

Що ж відрізняє латентного, тобто прихованого, алергіка від інших? Навіть, якщо немає ні кашлю, ні висипу, в організмі сидить “шпигун”. Він може ніколи не підняти голови, а може зробити справжній теракть - залежно від обставин.

Спровокувати прояв прихованої алергії можуть:

- ослаблення імунітету унаслідок інфекції або стресу;

- різкі хімічні запахи, забруднене повітря на вулиці або під час ремонту - неприємності, які самі по собі не є алергенами;

- куріння;

- тривалий контакт з алергеном.

Вони знайшли один одного

Історія 1. Жанна, солістка балетної трупи. Минулого літа під час гастролей раптом покрилася висипом. Лікар призначив проби, які показали алергію на трави, а головне - на тріску і минтай. Їй це здалося сумнівним: все життя вона їла нежирну морську рибу й нічого!

Коментар. Латентний алергік може раптом "спіткнутися" на найзвичнішому запаху або продукті. А причини часто зовнішні. У випадку Жанни це, імовірно, раніше не знайомий алерген, який запустив механізм, - наприклад, пилок амброзії, що цвіте влітку. А механізм алергії такий - тільки зачепи, він вже і "рідний" продукт за ворога тримає. Жанні доведеться скоректувати звички і меню відповідно до результатів проб. Можливо, її вихід - менш алергенна прісновода риба: судак, лин, річковий окунь, щука.

Історія 2. Микита, господар елітного котячого клубу-розплідника. Давно страждає полінозом, який посилюється з року в рік. Лікар радить поміняти роботу, хоча основні алергени (по чотири "хрести") - пилок трав і дерев. Алергія на котячу шерсть - всього два "хрести". У клубі Микити тільки "голі" кішки, і він вважає, що лікар перестраховується.

Коментар. Поліноз - лише видима частина айсберга. Прихована частина може виявитися у будь-який момент. Два "хрести" на котячу шерсть у будь-який момент можуть перейти в три або чотири. І справа не тільки в шерсті: ще не вивели тварину, у якої немає слини, шкіри і секрету сальних залоз.

Навіть "голі" кішки не можуть бути повністю гіпоалергенними.

Історія 3. Ганна, директор аудиторської фірми. У дитинстві були обструктивні бронхіти, до 6-7 років зникли. У червні 2008 року видалили апендикс, призначили курс антибіотиків. Через тиждень з`явилися висипання на обличчі і у області декольте. Лікар поставив діагноз "алергічний дерматит". Проби по аналізу крові виявили багато алергенів, з якими раніше Ганна спокійно жила: побутовий і бібліотечний пил, собачу шерсть, багато звичних продуктів.

Коментар. Якби Ганна зробила алергологічні проби до операції, вони, напевно, показали б ті ж алергени. І хоча клінічних проявів не було, імунітет працював, мабуть, на межі. Операція - стрес для організму, імунітет дав збій, і латентна алергія виявилася.

Нікого не випускати!

Зіткнувшись з алергією хоч раз, людина назавжди вступає до Всесвітньої палати алергіків. Туди охоче впускають всіх, особливо жителів мегаполісів. Не випускають нікого. Що ж робити, наїстися антигістамінних препаратів і жити під скляним ковпаком?

Ні. Просто треба знати ворога в обличчя і скорегувати правила, по яких живемо. А значить необхідно:

- попорпатися у минулому - своєму і своїх близьких - і виявити для кожного групу ризику (спадковість, прояви алергії у минулому);

- зробити алергологічні проби - шкірні або по аналізу крові - і за допомогою лікаря інтерпретувати результати;

- якщо результати тривожні, повторювати дослідження раз на рік;

- захищати себе від контакту з виявленими алергенами;

- серйозно зайнятися загальним зміцненням організму.

Дитяче питання

Навіть "неаллергічну" на перший погляд дитину треба обстежувати у алерголога, якщо:

- кожну весну вона частіше звичайного хворіє на ГРВІ;

- у нього мінімум двічі був отит;

- йому поставили діагноз аденоїдит (більш ніж в 50 % випадків аденоїди розростаються через алергії).

"Здоровье"