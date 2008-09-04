Як правильно чистити зуби

Після кожного прийому їжі обов`язково чистити зуби, а якщо немає такої можливості, то, принаймні, виполіскувати рот. Щітка повинна бути не надто жорсткою, щоб не стирати зубну емаль.

Техніка чищення зубів має відповідати їх розташуванню (верхню щелепу чистити зверху вниз, нижню - знизу вверх), оскільки неправильні рухи завдають травми м`яким тканинам ротової порожнини і можуть спричиняти такі захворювання, як попеліт, гінгівіт, кровоточивість ясен.

Чистити зуби рекомендується не менше 6 хвилин - по 3 хвилини на кожну щелепу.

Обов`язково треба використовувати міжзубні щіточки або загострені дерев`яні палички, щоб видалити всі залишки їжі між зубами.

Дітям починати чистити зуби щіткою треба приблизно з 2 років. Щоб зацікавити дитину в цьому процесі, варто вибирати зубну пасту приємну на смак і оригінальну щіточку з іграшками. При цьому обов`язково, щоб хтось із батьків стояв поруч і сам чистив зуби, а дитина його копіювала.

Основна функція зубів - жувальна, тому половину раціону має становити тверда і соковита їжа. Не варто захоплюватись стравами з рубленого м`яса, пюре або натертими на терку фруктами чи овочами.

Після обіду чи вечері дуже добре з`їсти соковите яблуко або морквину, бо їхній сік у поєднанні зі слиною виконує очищаючу дію. Взагалі, у слині міститься багато захисних ферментів, які розчиняють залишки їжі на зубах і негативно впливають на мікроби.

Людям із гастроентерологічними захворюваннями, слина яких містить шкідливі ферменти, треба якомога частіше чистити зуби і особливо стежити за гігієною ротової порожнини. Помилковою є думка, що після прийому міцного чаю, кави чи соку не можна чистити зуби, бо нібито розм`якшується зубна емаль. Все якраз навпаки: на зубах протягом дня накопичується м`який наліт, який від вживання кави чи міцного чаю темніє і його слід знімати за допомогою щітки. Якщо немає можливості протягом дня почистити зуби чи прополоскати рот, можна користуватись жувальною гумкою без цукру. Вона прибере залишки їжі з зубів і освіжить ваш подих.