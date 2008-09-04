Розмовляти по телефону перед сном небажано

Випромінювання мобільного телефону приводить до порушення сну

Шведські і американські вчені виявили, що випромінювання від мобільних телефонів утрудняє засипання і змінює структуру сну.

Дослідники з Університета Уейна в Мічігані і двох шведських університетів провели експеримент на 70 добровольцях у віці від 18 до 45 років. Половину учасників піддавали дії випромінювання, аналогічного до того, що випускається мобільними телефонами, інша половина такій дії не піддавалась. Виявилось, що під дією випромінювання стадія глибокого сну наступала повільніше і тривала менше, ніж в контрольній групі, учасники якої спали нормально.

На думку керівника роботи, шведського вченого Бенгта Арнетца (Bengt Arnetz), випромінювання від мобільного телефона активує стресову систему мозку, утрудняючи розслаблення і засипання. Певне значення може мати також додаткова стимуляція розумових функцій при розмові по телефону перед сном.

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