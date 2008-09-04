У Канаді - масове зараження продуктів бактерією лістерія

У Канаді буде проведено незалежне розслідування обставин масового зараження харчових продуктів небезпечним патогеном - бактерією лістерія. Про це повідомив в середу прем`єр-міністр Канади Стівен Харпер. Лістеріоз, викликаний вживанням в їжу заражених м`ясопродуктів, вже став причиною загибелі 13 людей по всій країні, крім того експерти вивчають ще 38 випадків підозрілого захворювання.

За словами канадського прем`єр-міністра, він "вельми стурбований" масштабами бактерійного зараження, оскільки уряд вклав значні засоби в систему контролю за якістю продовольства.

Розслідування, додав він, почнеться після того, як буде покінчено з нинішнім спалахом лістеріозу і уряд твердо має намір "з`ясувати першопричини".

Джерелом зараження став м`ясопереробний завод "Мейпл ліф фудз" у околицях Торонто. Два тижні тому підприємство було закрите на санітарну обробку, а з торгівлі були терміново відкликані проведені на заводі м`ясопродукти більш ніж 200 найменувань. За оцінками фахівців, кампанія по відгуку такої кількості продуктів з торгівлі обійдеться щонайменше в 20 млн. доларів. Крім того, відносно компанії-оператора заводу вже збуджено декілька цивільних позовів.

likar.info/news