Візит до лікаря в два рази скорочує вірогідність раку

Медики вважають, що захворювань молочних залоз в даний час набуває все більших масштабів. Проте уникнути раку грудей можна завдяки регулярним походам до лікаря.

Вчені Італії навіть розробили спеціальну програму ранньої діагностики раку грудної залози. Вже доведено, що ця програма здатна понизити кількість смертельних випадків, викликаних онкологічними захворюваннями, щонайменше, на 25%. Більш того, при щорічному проходженні даних обстежень вірогідність розвитку раку знижується на 50%.

Дослідники вивчили історії хвороби 1750 жінок, які померл від раку молочної залози і порівняли їх з матеріалами мамографії їх 7000 ровесниць, які страждали тим же захворюванням. На основі одержаних даних була проведена роз`яснювальна кампанія серед жіночого населення Апеннін, на якій підкреслювалося важливість профілактичних відвідин лікаря.

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