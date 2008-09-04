Бігова доріжка допомагає відновитися після інсульту

Вправи на біговій доріжці покращують стан головного мозку і фізичну форму людей, що перенесли інсульт і що проходять програму реабілітації, повідомляють учені.

Головною проблемою людей після інсульту є те, що вони не знають, як ходити, вважає професор клінічної неврології і нейрореабілітації в університеті Цюріха, Швейцарія. У проведеному дослідженні взяла участь 71 людина, що перенесла інсульт. 34 людям було призначено звичайне фізичне навантаження для реабілітації, іншим 37 учасникам розписали заняття на біговій доріжці 3 рази на тиждень. Через 6 місяців значне поліпшення в роботі головного мозку і загальному стані наголошувалося у 51% з групи, учасники якої займалися на біговій доріжці, і лише у 11% з групи звичайної реабілітаційної програми.

Також учасники, що займаються на біговій доріжці, значно поліпшили швидкість ходьби і фізичну форму в порівнянні з другою групою. Це особливо важливо, враховуючи, що малорухливий спосіб життя хворих, що перенесли інсульт, веде до розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. Результати дослідження були опубліковані в журналі Інсульт: Журнал Американської асоціації по серцево-судинних захворюваннях (Stroke: Journal of the American Heart Association).

Заняття на біговій доріжці сприяють поліпшенню мозкового кровообігу у хворих, що перенесли інсульт, навіть після курсу звичайної реабілітаційної програми.

health-ua.org