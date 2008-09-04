Голковколювання ефективніше, ніж таблетки

Британські дослідники з`ясували, що голковколювання - ефективніший засіб лікування головного болю, ніж таблетки. Учасників експерименту розділили на дві групи: в одній приймали традиційні ліки, а в іншій лікувалися голковколюванням.

З`ясувалося, що частота нападів головного болю у тих, хто лікувався акупунктурою, знизилася на 43 відсотки, а хто таблетками, - лише на 16 відсотків.

Кожний з пацієнтів вів щоденник, у якому щодня фіксував частоту й інтенсивність головного болю протягом року. Порівняно з тими, хто приймав ліки, хворі, що відвідували фахівця з голковколювання, на 22 дні менше страждали від нападів болю.

Як повідомляє англійська газета Times, голковколювання виявилося не тільки ефективнішим, а й дешевшим засобом лікування головного болю. Це дає підстави розглядати акупунктуру як один з офіційних методів і застосовувати його в державних клініках Великої Британії.