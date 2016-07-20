У МОЗ нагородили волонтерів Першого добровольчого мобільного шпиталю ім.Пирогова

У МОЗ вручили президентські нагороди представникам благодійної організації «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова».

Указом №276/2016 Президента України від 25 червня 2016 року державними нагородами за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм з нагоди Дня Конституції України відзначені керівники, засновники, водії та інструктори благодійної організації: • орденом «За заслуги» IIІ ступеня – виконавчий директор Московко Марина Олександрівна та засновник БФ Найштетік Євген Володимирович; • орденом «3а мужність» III ступеня – заступник командира Буйвол Ігор Володимирович, водії Власюк Ілля Михайлович, Гагаєв Олександр Анатолійович та Осецький Захар Володимирович; • медаллю «За врятоване життя» – інструктори Корольов Костянтин Анатолійович, Сімутін Ігор Ігорович та водії Лемешко Тарас Миколайович та Сторожук Володимир Леонідович. Читайте такожЗ Тернополя в зону АТО волонтери відправили джип, переобладнаний для перевезення поранених Цим же указом присвоєні почесні звання «Заслужений лікар України» Безносенку Максиму Петровичу – лікареві відділення Миколаївського обласного онкологічного диспансеру, Гавловській Аллі Борисівні – лікареві відділення філії акціонерного товариства «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород» - «Бальнеогрязелікарня», Гончарук Олені Олександрівні – лікареві Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє», Кухарю Владиславу Вікторовичу – начальникові управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради, Пасічнику Геннадію Петровичу – завідувачеві відділення клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, Рогову Анатолію Володимировичу – начальникові управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, Савченку Сергію Євгенійовичу – професорові кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

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