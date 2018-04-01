Зберегти здорову поставу нескладно

Не дар, а навик

Але зусилля наші окупляться сторицею. Тому що правильна постава не тільки красива, вона ще і функціональна, при ній положення тіла найстійкіше: вертикальна поза зберігається при найменшій напрузі м`язів. Коли дитина стоїть рівно, розпрямивши плечі, вона менше втомлюється. А якщо вона йде, біжить або стрибає, зберігаючи при цьому хорошу поставу, хребет кращим чином амортизує навантаження.

Наслідки кривої спини

Погана постава утруднює дихання і кровообіг.

При поганій поставі знижуються окислювальні процеси в організмі, а це автоматично веде до того, що людина швидше втомлюється як під час фізичної, так і під час розумової роботи.

Погана постава може привести до короткозорості і остеохондрозу.

Сутула, з похнюпленою головою дитина виглядає невдахою і мимрою.

Тоді оточуючі так і починають ставитися до неї і таким відношенням цілком можуть насправді створити з неї невдаху.

П`ять простих правил

Та що тут пояснювати, який батько хоче, щоб його спадкоємець йшов по життю із зігнутою спиною, перекошеними плечима, опущеною головою? Не хоче нахто. Так що ж робити?

Нарощувати «м`язовий корсет». Хорошу поставу не можна уявити без рівномірно розвиненої мускулатури. «М`язовий корсет» врятує навіть того, кому не пощастило із спадковістю, кому від батьків дісталися слабкі сполучні тканини – передвісники плоскостопості, короткозорості, сутулості...

Постійно стежити за тим, як дитина сидить, стоїть, поправляти її, якщо вона сутулиться, кособочить. Доки триматися рівно не увійде у її звички.

Звертати увагу на позу при письмі. Ноги, спина, руки повинні мати опору. Висота столу повинна бути на 2-3 см вище за лікоть опущеної руки вашого чада, коли воно сидить. Висота стільця не повинна перевищувати висоту гомілки. Якщо ноги не дістають до підлоги, треба підставити лавку, щоб тазостегнові і колінні суглоби були зігнуті під прямим кутом. Спина повинна впритул прилягати до спинки стільця, зберігаючи поперековий вигин. Щоб відстань від книжки до очей не перевищувала 40 см, книгу краще поставити на пюпітр, тоді голову не доведеться нахиляти.

Не допускати розвитку плоскостопості. Плоска стопа порушує правильну опору, ноги швидко втомлюються, вісь тазу нахиляється і постава порушується. Вчасно виявлену плоскостопість можна виправити. Зверніться до ортопеда, не запускайте цю проблему.

Не спати на м`якому ліжку. Матрац повинен бути рівним, жорстким (волосяним або трав`яним), подушка – маленькою, низькою, ліжко – такої довжини, щоб ноги можна було вільно витягнути.

Де соломку підстилати

Передбачлива мама не дозволить також своєму дитятку читати, лежачи на боці або на спині, підклавши під голову велику подушку. Для школи вона йому купить ранець, а не портфель, і стійко відбиватиме всі його наміри змінити цей ранець на сумку через плече хоч би класу до 6-7-го. А також пояснить, що тяжкості треба носити не в одній руці, а розподіляти їх між двома руками: для спини корисно, коли ти несеш два відра з водою, а не одне. Коли її синок вирішить наслідувати супермена і вибере собі ходу з широко розставленими ногами і носками, вивернутими назовні, міцно стислими щелепами і підведеними плечима, вона знайде слова, щоб переконати його не ходити, як кіношний громило.

Працювати над поставою ніколи не пізно. Навіть у 15-16 років ще можна виправити спину так, що в одязі викривленого хребта видно не буде. Правда, це вимагатиме значних зусиль і занять під керівництвом лікаря. Але навіщо чекати, коли спина стане кривою, чи не краще почати піклуватися про неї прямо зараз?

Для правильної постави корисно:

Кататися на велосипеді з високо піднятим кермом.

Плавати брасом.

Їздити верхи. Під час верхової їзди хребет самовитягується, створюється надійний «м`язовий корсет», закріплюється правильна посадка.

Робити вправи у вертикальній площині: ставати вздовж стінки правильно, а потім по черзі відводити руки і ноги в сторони, підніматися на носки, сідати...

Носити на голові різні предмети: кубики, подушечки, наповнені піском або тирсою. Не упускаючи подушечки, ходити на носках, на напівзігнутих ногах, сідати, повзати рачки, підніматися і спускатися по шведській стінці...

Тренувати координацію рухів: робити «ластівку», стійку на одній нозі, ходити по колоді...

Для правильної постави НЕ корисно:

Кататися на велосипеді, низько пригнувшись до керма.

Їздити на самокаті.

Займатися деякими видами спорту. Тими, де доводиться робити асиметричні рухи (теніс, бадмінтон, фехтування), – можуть виникнути бічні викривлення хребта. А також боксом – боксерська стійка приводить до сутулості і круглої спини. Заняття акробатикою, художньою і спортивною гімнастикою і боротьбою в молодшому шкільному віці роблять хребет надмірно гнучким і рухомим, що надалі теж може погано позначитися на поставі.

Довго стояти або стрибати на одній нозі.

Піднімати тяжкість, зігнувшись, а не використовуючи силу ніг. Тримати груз на витягнутих руках.

Правильна поза!

Встаньте до стіни, доторкніться до неї п`ятами, литками, сідницями, лопатками і головою. Хребет випрямлений, плечі розгорнуті, лопатки зведені, живіт втягнутий, сідниці напружені. Ось вона, правильна поза! Тіло повинне її запам`ятати.

Newsland