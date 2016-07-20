МОЗ вживає заходів для прискорення поставок закуплених вакцин

Міністерство охорони здоров’я України вживає заходів для прискорення поставок закуплених міжнародними організаціями вакцин за кошти 2015 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

«МОЗ України, зважаючи на ситуацію, що склалася із забезпеченням вакцинами для проведення планових щеплень, вживає всіх заходів щодо прискорення поставок закуплених імунобіологічних препаратів спеціалізованими міжнародними організаціями ЮНІСЕФ та ПРООН за кошти 2015 року, договори з якими було підписано у жовтні та перераховані кошти у грудні 2015 року»,- йдеться в повідомленні.

Читайте такожПРООН закупить майже мільйон доз вакцин "Пентаксим" та HibВ МОЗ повідомили, що станом на 20 липня в Україні в наявності є наступні вакцини, закуплені міжнародними організаціями ООН/ЮНІСЕФ та ПРООН, та за кошти місцевих бюджетів регіонів, які використовуються для проведення щеплень дітям згідно з Календарем профілактичних щеплень, зокрема, вакцина проти гепатиту В – 350 000 доз, комбінована вакцина для профілактики кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, поліомієліту (інактивована), емофільної інфекції типу b («ПЕНТАКСИМ») – 414 600 доз, вакцина для профілактики кору, паротиту, краснухи – 277 000 доз, вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b (моновалентна) – 174 400 доз, БЦЖ (проти туберкульозу) – 13 249 доз.

В МОЗ наголосили, що наприкінці липня, за інформацією отриманою від Дитячого фонду ООН/ЮНІСЕФ, очікується ще поставка всієї кількості вакцини проти сказу – 91 393 дози, що дозволить забезпечити потребу у цій вакцині на 100%. Також на першу декаду серпня запланована поставка всієї кількості вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) – 1 770 000 доз, вакцини для профілактики дифтерії, правця у дорослих (АДП-М) – 1 600 000 доз, вакцини проти поліомієліту (оральна, бівалентна) – 1 378 000 доз та наступна частина вакцини проти гепатиту В – 450 000 доз. Крім того, вакцину для профілактики туберкульозу в кількості 2,5 млн доз буде поставлено впродовж серпня 2016 року.

Читайте такожУ студента, який прибув в Україну з Гани, діагностували смертельно небезпечну тропічну маляріюЯк повідомляв УНІАН, у 2015 році МОЗ уклало угоди про закупівлю ліків, вакцин та антиретровірусних препаратів з ЮНІСЕФ, ПРООН та британським агентством Crown Agents.

Міністерство планувало цього року передати усі закупівлі міжнародним організаціям, що повинно забезпечити доступ до лікарських препаратів значно ширшому колу пацієнтів.