Маріуполь: в серпні 45 випадків захворювання на сальмонельоз

Це вдвічі більше, ніж торік, і втричі вище за середньостатистичний показник.

Як повідомляє газета «Ильичевец» з посиланням на дані міської санстанції, понад 80% хворих – дорослі. Основною причиною захворювання медики називають вживання в їжу сирих яєць, недостатню термічну обробку яєць і м`яса (особливо фаршу і курей-бройлерів), а також порушення технології приготування страв.

Так, здійснюючи перевірки на ринках міста, працівники санстанції знайшли бактерії сальмонели не тільки в м`ясі та яйцях, а й у зеленій цибулі.