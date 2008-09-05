Маріуполь: в серпні 45 випадків захворювання на сальмонельоз
06:32, 05 вересня 2008Країна
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Бактерії навіть в зеленій цибулі
Це вдвічі більше, ніж торік, і втричі вище за середньостатистичний показник.
Як повідомляє газета «Ильичевец» з посиланням на дані міської санстанції, понад 80% хворих – дорослі. Основною причиною захворювання медики називають вживання в їжу сирих яєць, недостатню термічну обробку яєць і м`яса (особливо фаршу і курей-бройлерів), а також порушення технології приготування страв.
Так, здійснюючи перевірки на ринках міста, працівники санстанції знайшли бактерії сальмонели не тільки в м`ясі та яйцях, а й у зеленій цибулі.
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